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أخبار البلد

أهم الأخبار.. الحكومة تنفي 12 شائعة أبرزها إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس.. والموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد.. وقناة الجزيرة تواصل مخططها التخريبي ضد مصر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:53 م
اهم الاخبار
اهم الاخبار
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اسلام مقلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من القرارات والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي: 


قناة الجزيرة تواصل مخططها التخريبي ضد مصر بدعوة المواطنين لارتكاب أعمال عنف
واصلت قناة الجزيرة القطرية مخططها التخريبي بالتحريض ضد مصر، من خلال دعوتها للمواطنين بعمل أعمال عنف وتخريب مؤسسات الدولة واستهداف المسئولين..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأوقاف تفتتح مساجد جديدة فى سوهاج وأسوان.. صور
شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والشيخ علي طيفور مدير مديرية أوقاف سوهاج ، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة ، وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد النور بطهطا..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الوكالة الفرنسية تفضح الفيديوهات المفبركة للتظاهرات في مصر
أكدت الوكالة الفرنسية فبركة فيديوهات ضد مصر، تحرض على أعمال عنف وتخريب مؤسسات الدولة واستهداف المسئولين..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد اشتباكات بين كتيبتين من الميليشيات.. قرار عسكري عاجل من حكومة الوفاق الليبية
أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية صلاح النمروش أمر بحل كتيبتين مسلحتين، وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري للتحقيق..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد مد فترة التصالح لـ30 أكتوبر.. تسهيلات جديدة بملف مخالفات البناء
اكدت الدولة علي ان هدف قانون التصالح هو تقنين اوضاع البناء المخالف وليس هدفه هدم منازل المواطنين وانما تصحيح لاوضاع خاطئة ومنع عدم الاستغلال من قبل ضعاف النفوس بالادارات المحلية..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة.. اعرف السبب‎
أعنلت شركة مياه شرب القاهرة عن أسباب انقطاع المياه عن منطاق العباسية ومنشية الصدر وحدائق القبة وحدائق الزيتون وحلمية الزيتون ومنشية البكري والخليفة المأمون وهليوبلس وروكسي والشيراتون والمطرية وعين شمس الشرقية وعين شمس الغربية والحي العاشر وحي الواحة وصقر قريش والسويسري..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أبرزهم عماد النحاس.. المرشحون لقيادة الأهلي خلفا لفايلر
أكد مصدر مطلع أن العلاقة بين النادي الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول وصلت الي طريق مسدود بشأن استمراره خلال الفترة المقبلة وخلال بطولة دورى ابطال افريقيا ..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بواقع 80 % من العلاوة الخاصة.. شروط صرف العلاوات الخمس المقررة الخميس المقبل
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه اعتبارا من يوم الخميس الأول من أكتوبر سيتم البدء في صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة المعروفة باسم العلاوات الخمس، والتى يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بحضور 27 سفيرا و3 وزراء.. إطلاق حفل تنشيط السياحة بشرم الشيخ
شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزراء السياحة والآثار والطيران المدني وزيرالدولة للإعلام و27 سفيرًا من مختلف دول العالم، ليلة أمس حفل تنشيط السياحة علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قانون التصالح وسلالة كورونا الجديدة الأبرز.. الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٧ أيام.. فيديوجراف
اصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء فيديوجراف لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الايام الماضية على مواقع التواصل الاحتماعي والإخبارية ..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رسميا.. الأهلي يضم "بيكهام" مقابل 12.5 مليون جنيه
أنهت إدارة الأهلي، إجراءات التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام لمدة خمس سنوات من وادي دجلة تبدأ من الموسم المقبل.للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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