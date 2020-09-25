الأوقاف تفتتح مساجد جديدة فى سوهاج وأسوان.. صور

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والشيخ علي طيفور مدير مديرية أوقاف سوهاج ، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة ، وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد النور بطهطا.





وقام الشيخ علي طيفور مدير مديرية أوقاف سوهاج بأداء خطبة الجمعة تحت عنوان "الصدق في الأقوال والأفعال والهمم"، وقد وجه المحافظ الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله وعمارتها ، مبينا أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدا في خدمة بيوت الله والاهتمام بها والحفاظ على قدسيتها





كما أشاد بموضوع الخطبة ، وأننا في حاجة ماسة لمثل هذه الموضوعات التي تهتم بقيمنا الجميلة وأخلاقنا الكريمة وتوقظ فينا الهمم وتحيي العزائم ، كما أشاد سيادته بوعي أبناء المحافظة في مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد.





وشهد العميد أيمن رضا نائبًا عن محافظ أسوان والدكتور محمد عزت مدير مديرية الأوقاف بأسوان وعدد من القيادات التنفيذية والدينية افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة ، وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة اليوم بمسجد النور بإدفو الساحل الخوي بمحافظة أسوان ، وقام الدكتور/ محمد عزت بأداء خطبة الجمعة تحت عنوان " الصدق في الأقوال والأفعال والهمم".





وأشاد نائب المحافظ بدور وزارة الأوقاف في عمارة المساجد وأن وزارة الأوقاف أكدت أن الاهتمام بالصعيد من أهم أولويات الدولة المصرية ، مشيدا سيادته بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لفتح المساجد , والتي من أهمها : الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة .





وأكدت الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.



