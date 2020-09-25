AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبرزهم عماد النحاس.. المرشحون لقيادة الأهلي خلفا لفايلر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:06 م
عماد النحاس
عماد النحاس
Advertisements
عبدالله هشام
أكد مصدر مطلع أن العلاقة بين النادي الأهلي والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول وصلت الي طريق مسدود بشأن استمراره خلال الفترة المقبلة وخلال بطولة دورى ابطال افريقيا . 

وأضاف المصدر ان فايلر متمسك بالرحيل لقضاء إجازة خلال شهر اكتوبر القادم وهو ماترفضه الادارة خوفا من رحيل المدرب قبل مباراة نصف النهائي وهو ما قد يؤثر علي الفريق .

وخلال ساعات من الان سيعلن السويسري رينيه فايلر كلمته الاخيرة بالبقاء او الرحيل عن النادي الاهلي ويبدو انه مازال متمسكا بخروجه من المارد الاحمر في الوقت الحالي . 

وبدأت الجماهير مهمة البحث عن مدير فني جديد للنادي الاهلي وابرز المرشحين هو عماد النحاس المدير الفني الحالي لفريق المقاولون العرب بعد الاداء المميز مع الذئاب طوال الفترة الماضية . 

واصبح عماد النحاس علي رأس القائمة الوطنية المرشحه لقيادة الفريق الفترة المقبلة وخلفة محمد يوسف الذي قاد الفريق للفوز ببطولة افريقيا وكان متواجد مع اللاعبين خلال وقت قصير . 

اما علي المستوي استقدام مدرب فني اجنبي فمازالت الادارة تجمع السيرة الذاتيه لعدد كبير من المدربين ولم يتم تحديد قائمة محددة حتي الان .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد يوسف مديرًا فنيًا للأهلي خلفاََ لـ رينيه فايلر.. الشيخ طه يجيب

جلسة للخطيب مع فايلر لحسم قضية الرحيل.. والنحاس ويوسف أبرز المرشحين لتدريب الأهلي

ناوى على الرحيل.. إسلام صادق: خلاف حاد بين الخطيب وفايلر

خليفة فايلر في الأهلي.. شوبير: عماد النحاس الأقرب ومحمد يوسف البديل

فايلر يغادر الأهلي بعد مران الفريق ويفوض وكيله لجلسة الخطيب

فايلر والأهلي ومفارقات سبتمبر.. من حملة جماهيرية رافضة لمخاوف من رحيله

ترشيحاتنا

وفقا لقانون العمل.. 14 يوما إجازة رسمية سنويا بأجر كامل للعامل في القطاع الخاص..تعرف عليها

مفاجآت جديدة..لهذه الأسباب لا تظهر أعراض كورونا على البعض

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الوزراء: لاصحة لفرض 190 جنيهًا على الدخول لوحدات المرور بالإسماعيلية

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

حكم النوم على جنابة وهل الأكل عليها يورث الفقر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تتألق فى أحدث جلسة تصوير

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد