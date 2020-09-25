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دراسة: دهون البطن تزيد من خطر الوفاة المبكرة.. احترس

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:55 م
دراسة: دهون البطن
دراسة: دهون البطن تزيد من خطر الوفاة المبكرة
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آية التيجي

تعتبر دهون البطن أو كما يعرف الكرش من الدهون العنيدة التي يخسرها الإنسان بعد اتباع نظام غذائي صارم، وممارسة التمارين الرياضية التي تعمل عكس الجاذبية، حيث يمكن خسارة دهون البطن في المرحلة الثالثة من خسارة الوزن والأخيرة.

وأظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين من جامعة تورنتو، أن دهون البطن أو الكرش يمكن أن تزيد من من خطر الوفاة المبكرة، وذلك حتى إذا كان جسمك نحيفًا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


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وأوضح الباحثون المشرفون على الدراسة، أن وجود فخذين عريضين أو أفخاذ أكبر يمكن أن يساعدنا على العيش لفترة أطول، ولكن دهون البطن يمكن أن تسبب في الموت المبكر بنسبة تصل إلى 11 %.

وتتبع الباحثون بيانات أكثر من 2.5 مليون شخص، ووجدوا أن كل 4 بوصات (10 سم) إضافية من حجم الخصر كانت مرتبطة بنسبة 11 في المائة بفرصة الوفاة المبكرة.

ويعتقد العديد من الأكاديميين أن محيط الخصر هو مؤشر أكثر دقة للسمنة، وخطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب ، من مؤشر كتلة الجسم الشائع الاستخدام (BMI). 

وأشار الباحثون، إلى أن دهون البطن الموجودة حول الخصر، أو الدهون الحشوية تتواجد حول الأعضاء الحيوية بما في ذلك الكبد والكلى والأمعاء والبنكرياس.

وقال مؤلف الدراسة توصيف أحمد خان، من قسم علوم التغذية بجامعة تورنتو، إنه يجب أن يهتم الناس أكثر بشأن خصرهم بدلًا من التركيز فقط على خسارة الوزن أو مؤشر كتلة الجسم.

وتابع خان، ويعتبر الخصر هو أفضل مؤشر لدهون البطن ، وبينما لا يستطيع المرء استهداف المكان الذي يفقد منه الدهون ، فإن فقدان الوزن من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة سيقلل أيضًا من الخصر وبالتالي الدهون في البطن.

وأضاف الدكتور خان، أن دهون البطن هي الدهون التي تخزن حول أعضاء البطن، وفائضها مرتبط بارتفاع نسبة الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم ، وأمراض القلب ، والسكري ، والسكتة الدماغية. لذلك ، فإن زيادة الدهون في البطن يمكن أن يزيد من خطر الوفاة بسبب الإصابة بهذه الأمراض.

ووجد الباحثون أن معظم قياسات دهون البطن كانت مرتبطة بشكل كبير وإيجابي مع ارتفاع مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب حتى بعد أخذ مؤشر كتلة الجسم في الاعتبار.

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