لو عندك دهون مركبة فى عضلة البطن اعرف إزاى تتخلص منها.. فيديو





قال عبد الله سلام ، مدرب الأحمال البدنية ، إن ممارسة الرياضة تتعدد مزاياها البدنية ، النفسية ، بالإضافة لقدرتها على إخراج الطاقة السلبية للفرد .





وأوضح مدرب الأحمال البدنية خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، لوجود دهون مركبة وتتواجد فى العضلات وخاصة فى منطقة البطن أما النوع الآخر وهو الدهون الثلاثية ...





ولفت عبد الله سلام ، إلى أن طريقة التخلص من الدهون المركبة ترتكز على تمارين الاطالة أو التسخين لعضلات الجسم " الاسترتشات " ، بالإضافة لسرعة أداء التمارين الرياضية للحصول على أكبر قدر من حرق الدهون .





وأشار ، إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل دورى ترفع من حالة الجسم الفسيولوجية .





وأكد مدرب الأحمال البدنية ، ان ممارسة الرياضة بشكل يومى تحسن من عملية ضخ الدم من القلب والتنفس الجيد للرئتين .











