AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لو عندك دهون مركبة فى عضلة البطن اعرف إزاى تتخلص منها.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:55 ص
دهون ب عضلة البطن
دهون ب عضلة البطن
Advertisements
شيرين عادل

قال عبد الله سلام ،   مدرب الأحمال البدنية  ، إن ممارسة الرياضة تتعدد مزاياها البدنية ، النفسية ، بالإضافة لقدرتها على إخراج الطاقة السلبية للفرد .

وأوضح  مدرب الأحمال البدنية خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ،   لوجود دهون مركبة  وتتواجد فى العضلات وخاصة فى منطقة البطن  أما النوع الآخر  وهو الدهون الثلاثية ...

 ولفت  عبد الله سلام ، إلى أن  طريقة التخلص من الدهون المركبة ترتكز على  تمارين الاطالة أو التسخين لعضلات الجسم " الاسترتشات " ، بالإضافة لسرعة  أداء التمارين الرياضية  للحصول على أكبر قدر من حرق الدهون .

وأشار ، إلى  ممارسة  التمارين الرياضية بشكل دورى ترفع من حالة الجسم الفسيولوجية . 

وأكد  مدرب الأحمال البدنية ،  ان ممارسة الرياضة بشكل يومى تحسن من عملية ضخ الدم  من القلب  والتنفس الجيد للرئتين . 



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التمارين الرياضية أبرزها.. 4 طرق للتخلص من الدهون بالجسم

لمدة دقيقتين يوميًا.. فوائد مذهلة لـ تمرين لمس أصابع الأقدام

تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية وحرق الدهون.. فيديو

20 مرة باليوم .. فوائد مذهلة لتمرين البطن

بعد فشل الطرق التقليدية.. طرق فعالة للتخلص من السمنة الموضعية

6 نصائح تحميك من انسداد الرئة

ترشيحاتنا

لايقل الحضور عن 50 فردا.. برلمانى يطالب الحكومة بإعادة فتح قاعات الأفراح ودار المناسبات

طفل يتحدى الإعاقة والتنمر ويحقق حلمه ويصبح موديلا

لو عندك دهون مركبة فى عضلة البطن اعرف إزاى تتخلص منها.. فيديو

الهند تسجل رقما قياسيا في عدد إصابات كورونا اليومية.. والوفيات تتخطى الـ30 ألف

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24-7-2020

شاهد.. تعذيب عجوز مشرد على يد شابين بلا رحمة| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا kia تطرح موديلات 2021 الجديدة في مصر.. صور

بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

بسيطة وجذابة.. شاهد تطور إطلالات منة شلبي في عيد ميلادها