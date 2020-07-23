أسرع رجيم لحرق دهون البطن والأرداف

زيادة حرق الدهون بسرعة” وإنقاص الوزن ونسف الكرش مهمة ليست صعبة يمكنك تحقيقها بكل سهوله في 7 أيام فقط برجيم ال7 أيام إليك خطته وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.
بيضة مسلوقة + 1 توست س
للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديو
الإفطار 6 صباحا
طبق شوفان أو كوب شاى باللبن خالى الدسم +3 قطع بسكويت شوفان
أو
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى+ بيضة مسلوقة
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة( ثمرة كيوى أو ثمرة تفاح أو ثمرة برتقال)
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
سمكة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سطة خضراء
أو
شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلطة خضراء+3 ملاعق أرز أبيض
أو
شريحتان من البرجر المشوى+ طبق سلطة +طبق صغير مكرونة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
اختار من الآتى .. ثمرة فاكهة ( كيوى ..برتقال .. مشمش ..كمثرى)
العشاء .. قبل النوم بساعة
أو
زبادى لايت
بين الوجبات يمكنك تناول القرفة الجنزبيل بالليمون وبذور الكتان لحرق أسرع لدهون البطن والأرداف