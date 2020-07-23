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مرأة

أسرع رجيم لحرق دهون البطن والأرداف

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:01 ص
انق
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لمياء الياسين

زيادة حرق الدهون بسرعة” وإنقاص الوزن ونسف الكرش مهمة ليست صعبة يمكنك تحقيقها بكل سهوله في 7 أيام فقط برجيم ال7 أيام إليك خطته وطريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي. 

 للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديو

الإفطار 6 صباحا

طبق شوفان أو كوب شاى باللبن خالى الدسم +3 قطع بسكويت شوفان
أو
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى+ بيضة مسلوقة

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة( ثمرة كيوى أو ثمرة تفاح أو ثمرة برتقال)

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

سمكة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سطة خضراء
أو
شريحتان من اللحم المشوى + طبق سلطة خضراء+3 ملاعق أرز أبيض
أو
شريحتان من البرجر المشوى+ طبق سلطة +طبق صغير مكرونة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 
اختار من الآتى .. ثمرة فاكهة ( كيوى ..برتقال .. مشمش ..كمثرى)

العشاء .. قبل النوم بساعة 
بيضة مسلوقة + 1 توست س
أو
زبادى لايت

بين الوجبات يمكنك تناول القرفة الجنزبيل بالليمون وبذور الكتان لحرق أسرع لدهون البطن والأرداف
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