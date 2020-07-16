بدون حرمان.. أسرع حيلة لإذابة دهون البطن العنيدة

مشروب البقدونس و التفاح



المكونات لتحضير مشروب لحرق الدهون

حفنة من البقدونس



1 ثمرة من الجريب فروت

نصف ثمرة من التفاح



ملعقة من إكليل الجبل



طريقة عمل المشروب:

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون

يمكنك المواظبة على تناول تلك المشروب 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة وبدء إختفاء دهون البطن تدريخيا

