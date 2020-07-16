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مرأة

بدون حرمان.. أسرع حيلة لإذابة دهون البطن العنيدة

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:02 ص
انقاص الوزن
انقاص الوزن
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لمياء الياسين

هل تعانى من السمنة الموضوعية بسبب قلة الحركة والإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة إليك مشروبا سريعا يساعد على التخلص من السمنة الزائدة التى اكتسبتها ويمكنك الاعتماد عليه  لإذابة دهون البطن العنيدة  إلى جانب نظام غذائى معتدل ورياضة المشى ساعة يوميا.
 
مشروب البقدونس و التفاح

المكونات لتحضير مشروب  لحرق الدهون

حفنة من البقدونس

1 ثمرة من الجريب فروت

نصف ثمرة من التفاح

ملعقة من إكليل الجبل

طريقة عمل المشروب:

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون 

يمكنك المواظبة على تناول تلك المشروب 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة وبدء إختفاء دهون البطن تدريخيا

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