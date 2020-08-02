بدون دايت .. كوب بـ 2 جنيه يفقدك دهون البطن

تعتبر دهون البطن من أكثر المشاكل التي تؤرق كثيرين حتى لو لم يعانوا من السمنة المفرطة ، فعادة ما تتراكم دهون البطن بسبب سوء العادات الغذائية وقلة الحركة ، وكذلك عدم ممارسة الرياضة .
نصح موقع هيلث لاين ، بتناول العصير الأخضر المكون من البقدونس والكزبرة ، فهو فعال في التخلص من دهون البطن بشكل سريع، كما يساعد هذا المشروب على تنقية الجسم وطرد السموم، ويزيد عمليات الحرق في الجسم، كما يساعد المشروب الأخضر على تنظيم الهرمونات، ويحتوي على نسبة هائلة من الفيتامينات والعناصر الغذائية ويقوي المناعة أيضا ، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تقي من الشيخوخة .
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طريقة تحضير مشروب حرق دهون البطن :
اغسلي حزمة كزبرة و حزمة بقدونس وضعيهم في الخلاط
ضيفي لهم كوب ماء
ضيفي عصير 2 ليمونة
اخفقي المكونات جيدا حتى تمتزج ويمكنك تصفية الخليط وشربه بشكل يومي.