٧ نصائح ومشروبات للتخلص من دهون البطن

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض النصائح والمشروبات للتخلص من دهون البطن .
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بعض النصائح والمشروبات لتخلص من دهون البطن :
١- استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر
٢- تجنب المعجنات والحلويات لأنهم سبب أساسي في زيادة محيط الخصر
٣- استبدلوا السمنة والزبدة في طبخاتكم بكمية قليلة جدا من الزيت
٤- المشي السريع 5 ايام في الاسبوع مع ممارسة تمارين المعدة
٥- تجنب تناول المثلجات ( كالبوظة ) ليلا
٦- اعتمدوا على المشروبات التالية باعتدال
٧-اجعل وجبة العشاء خفيفة صحية خالية من الخبز والدسم
مشروبات للمساهمة في التخلص من دهون البطن :
"زنجبيل / كمون مع ليمون / الشاي الاخضر / عصير الرمان "