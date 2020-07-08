AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نتيجته قوية وسريعة .. العصير الأخضر لإذابة دهون البطن

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:02 م
فوائد العصير الاخضر
فوائد العصير الاخضر
Advertisements
رشا عوني
دهون البطن من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب الوزن الزائد ويحرصون على اتباع العديد من الأنظمة الصحية للقضاء على دهون البطن، الأمر يحتاج مزيدا من الجهد واتباع بعض العادات اليومية وتناول مشروبات معينة كي تحصلين في النهاية على بطن رشيق مشدود. 

نصح موقع هيلث لاين بتناول العصير الأخضر الذي له مفعول قوي في التخلص من دهون البطن في فترة قصيرة إذا تم تناوله بشكل يومي ، إليكي مكوناته وطريقة تحضيره : 

مكونات العصير الأخضر :

2 تفاحة 
2 خيارة 
5 أعواد كرفس
5 ورقات سبانخ
ليمونة
قطعة جنزبيل

طريقة تحضير العصير الأخضر : 
قومي بتقطيع التفاح و الخيار إلى شرائح 
ضعيهم في الخلاط مع الكرفس والسبانخ 
ضيفي شرائح الليمون و قطعة الجنزبيل
ضيفي نصف كوب ماء واخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على خليط متجانس
يتم تناول هذا المشروب بشكل يومي ويفضل قبل النوم . 
نتيجته قوية وسريعة .. العصير الأخضر لإذابة دهون البطن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنخس في رمضان .. أنظمة ومشروبات للتخلص من الوزن الزائد خلال 20 يوما

هنخس في رمضان .. العصير الأخضر مشروب خارق للتنحيف وتنظيف الجسم

سالي فؤاد تقدم مشروبا لرفع التركيز.. فيديو

مع أول ايام العيد .. مشروبات للتخلص من الانتفاخ و الكرش "فيديو"

أقوى كوب للمناعة والدايت.. إليك مشروب الكرفس بـ 5 مكونات

كوب قبل النوم.. مشروب سحري لنسف الكرش للأبد

ترشيحاتنا

التعليم: غدًا إجازة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

سعرات حرارية أقل .. 10 أفكار لإفطار صحي

بـ تريليون و631 مليار جنيه.. الرئيس السيسي يصدق على قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

القوى العاملة: صرف 331 مليون جنيه إعانات لـ 288 ألف عامل بـ 2898 منشأة متضررة من كورونا

بسالوبيت جينز.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بعد المماطلة في التجديد مع الأهلي.. جلسة عتاب من مسئولي النادي مع فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجته قوية وسريعة .. العصير الأخضر لإذابة دهون البطن

بسالوبيت جينز.. سمية الخشاب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

موقف يحبس الأنفاس.. ثعبان سام يهاجم قائد سيارة أثناء انطلاقه على طريق سريع