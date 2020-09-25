كنا بنهزر| ضبط المتهمين بالتنمر على سائق"كارو"وقذفه بأكياس مياه

نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن التنمر على أحد الأشخاص بسوهاج.





نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى ، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتنمر على أحد الأشخاص يستقل عربة "كارو" وإلقاء أكياس مملوئة بالمياه عليه أثناء سيره بعربته في طهطا بسوهاج .





وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عن أن الواقعة من حوالى 3 سنوات وأن (المجنى عليه ، مقيم بدائرة القسم) وأن مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص ، مقمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وذلك على سبيل الدعابة والسخرية .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



