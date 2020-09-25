المصائب لا تأتي فرادى.. بعد الهزيمة من إنبي| نقل لاعب الاتحاد السكندري للمستشفى

نقل الجهاز الطبي للاتحاد السكندري، محمد الصباحي، مهاجم الفريق، لاحد المستشفيات القريبة من استاد الإسكندرية، عقب الهزيمة أمام إنبي، في الدوري المصري الممتاز.









وقال مصدر بالجهاز الطبي للاتحاد"، إن هناك اشتباها بتعرض اللاعب لشرخ في أنكل القدم.









وأضاف: "الصباحي سيخضع لأشعة، وسيتم عمل الإجراءات اللازمة لمعرفة فترة غيابه، وبرنامج تأهيله للعودة مجددا".









وانضم الصباحي للاتحاد قادما من أسوان، في يناير الماضي.









ومن جانبهم، حرص لاعبو إنبي على التوجه للصباحي بعد إصابته، للاطمئنان عليه.









وكان الليبي أنيس سلتو لاعب الفريق الأول للاتحاد السكندري أثار الشغب فى غرفة ملابس الفريق قبل مباراة انبي التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ضمن اطار منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز فريق انبي يثنائية نظيفة .









وكشف مصدر خاص "لموقع صدي البلد" داخل فريق الاتحاد السكندري ان ادارة النادي تتجه لفسخ عقد اللاعب خلال الايام القادمة خاصة بعد تطور الامر بينهم الي خلاف كبير.





واضاف المصدر ان الازمة اشتعلت عندما تم استبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة إنبي اليوم الجمعة، بالدوري المصري وهو ما أثار غضبه".



