بعد تدخل وزير الدفاع.. ضباط المراقبة الجوية بالطيران السوداني يعلقون إضرابهم

أعلنت اللجنة المكلفة لاتحاد ضباط المراقبة الجوية بالطيران المدني السوداني، الجمعة، تعليق إضرابها عن العمل؛ تقديرا لجهود إدارة الطيران المدني، واهتمام الدولة بمطالب العاملين.





ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن اللجنة المكلفة قولها في بيان أصدرته، مساء أمس، أنه "تمت مناقشة المطالب والحقوق المطروحة للمراقبين الجويين، خلال اجتماع ضم وزير الدفاع، ووزيرة المالية، ورئيس مجلس إدارة الطيران المدني، والمدير العام للشركة القابضة لمطارات السودان والأطراف الأخرى".





وخلال الاجتماع، قرر وزيرا الدفاع والمالية، العمل على صرف المستحقات المالية للعاملين بسلطة الطيران المدني فورا.





وذكرت اللجنة أن وزير الدفاع وجه بعقد مجلس الإدارة اجتماعا الثلاثاء المقبل؛ لترتيب إنفاذ الهيكل الوظيفي لسلطة الطيران المدني، وتفعيل قانون السلطة وتنفيذ كافة مطالب العاملين.



