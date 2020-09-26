بـ 6 أصابع وعيون بلونين مختلفين.. شاهد أشهر قطة على انستجرام | صور

اشتهرت قطة عبر تطبيق انستجرام Instagram تدعى «سانسا» لما تحمله عيناها من لونين مختلفين، وأصابع يد زائدة، بعد أن تبنتها امرأة تعاني من مرض نفسي شديد، لتجد رفيقًا لها في وحدتها.





تعاني القطة سانسا البالغة من العمر 6 سنوات من تغاير اللون، مما جعلها تولد بلوني عيون مختلفين بين الأخضر والأزرق، وبأصابع قدم إضافية.





تمتلك القطة البيضاء 6 أصابع على كل من كفوفها الأمامية و4 و5 أصابع على مخالبها الخلفية، حيث عثر عليها من قبل فريق عمل في مركز إنقاذ الحيوانات بمدينة نيويورك في وقت سابق من عام 2020.





ومنذ ذلك الحين وجدت منزلًا آمنًا مع عائلة جديدة، بعدما تبنتها امرأة رفضت الكشف عن هويتها، لأنها أرادت إنقاذ القطة القلقة من الوقوع داخل أقفاص الملاجئ.





تقول: "قابلت أنا وزوجي سانسا في حدث تبني القطط في مدينة نيويورك، على الرغم من وجود الكثير من القطط اللطيفة والودية في هذا الحدث، إلا أن عيني ظلت تنجذب إلى قفص سانسا الذي كان يُطلق عليه سابقًا Snow.



