توقف عن تناوله فورا.. أضرار خطيرة لـ الإندومي على الأطفال

أ ضرار الإندومي كثيرة فهي من الوجبات سريعة التحضير وتحتوي على الكثير من المواد الحافظة والدهون الضارة بجسم الإنسان، وهي من الأطعمة غير الصحية خاصة للمرأة الحامل.





ووفقا لموقع health line ، على الرغم من التحذيرات من أن تناول المعكرونة سريعة التحضير لفترات طويلة سيضر بجهاز الهضم لديك وأضرار الاندومي لا تحصى ولا تعد ولكن من أجل الراحة وتنوع الأذواق، لا تزال هذه المعكرونة شائعة ورخيصة ، وهي بالفعل مشبعة.





تقول الشائعات أن المعكرونة سريعة التحضير لها العديد من المخاطر الصحية على الحامل والمرأة وتعتبر الاندومي من اخطر الوجبات السريعة التي يتم تناولها.

أضرار الاندومي للأطفال خطيرة فهي تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير فمع 188 سعرة حرارية لكل وجبة ، تكون المعكرونة سريعة التحضير أقل في السعرات الحرارية من بعض أنواع المعكرونة الأخرى ( 2 ).





على سبيل المثال ، تحتوي حصة اللازانيا المعبأة مسبقًا على 377 سعرًا حراريًا ، بينما تحتوي حصة المعكرونة وكرات اللحم المعلبة على 257 سعرًا حراريًا ( 3 ، 4 ).





نظرًا لأن الأندومي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة ، فقد يؤدي تناولها إلى فقدان الوزن، من ناحية أخرى ، يأكل الكثير من الناس حزمة المعكرونة بأكملها في جلسة واحدة ، مما يعني أنهم في الواقع يستهلكون وجبتين لذلك اضرار الاندومي على الاطفال واضحة.



