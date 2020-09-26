دفاع البرلمان: قطر وتركيا ترعيان جماعة الإخوان الإرهابية على مستوى العالم

قال النائب ممدوح مقلد ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أنه من المعروف أن النظام التركى يرعى جماعة الإخوان الإرهابية على مستوى العالم ، والذى يعتبر أساس الصرعات الطائفية فى الوطن العربى.





وأشار مقلد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أردوغان يتوهم انه يستطيع من خلال رعايته لهذا الكيان الإرهابى بأنه سيكون خليفة المسلمين.





وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان : قطر وتركيا هى من ترعى جماعة الإخوان الإرهابية على مستوى العالم ، وبالتالى فأى لقاءات بين قيادات جماعة الإخوان والنظام التركى أمر متوقع ، مؤكدا أن الشعب التركى سيلفظ أردوغان قريبا.





وكان قد عرض برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" صور لقاء القيادات الإخوانية بوزير الخارجية التركي بأنقرة.