دفاع البرلمان: قطر وتركيا ترعيان جماعة الإخوان الإرهابية على مستوى العالم

قال النائب ممدوح مقلد ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أنه من المعروف أن النظام التركى يرعى جماعة الإخوان الإرهابية على مستوى العالم ، والذى يعتبر أساس الصرعات الطائفية فى الوطن العربى.
وأشار مقلد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أردوغان يتوهم انه يستطيع من خلال رعايته لهذا الكيان الإرهابى بأنه سيكون خليفة المسلمين.
وتابع وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان : قطر وتركيا هى من ترعى جماعة الإخوان الإرهابية على مستوى العالم ، وبالتالى فأى لقاءات بين قيادات جماعة الإخوان والنظام التركى أمر متوقع ، مؤكدا أن الشعب التركى سيلفظ أردوغان قريبا.
وكان قد عرض برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" صور لقاء القيادات الإخوانية بوزير الخارجية التركي بأنقرة.
وأكد "أديب" على أن مساء أمس توجه وفد إلى أنقرة يضم مدحت الحداد وأيمن نور وحسام الشوربجي ومختار العشري وحمزة زوبع وأحمد الشناف وأسلا الغامري.
وأشار إلى أنهم توجهوا إلى تركيا وقبل الاجتماع مع وزير الداخلية التركي اقاموا اجتماعا مع أقطاي مستشار أردوغان، لتحديد الأهداف التي يريدونها من الخارجية التركية.
وأكد على أنهم يهدفون إلى حصول هؤلاء المرتزقة على الجنسية التركية، في الوقت الذي تدعو فيه أبواق هؤلاء الخونة إلى الفوضى، وهدم الدولة المصرية.