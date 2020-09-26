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برلمان

صلاح حسب الله يشيد بدور المصريين فى إحباط مؤامرات الخونة لإسقاط الدولة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 01:07 م
الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب بدور الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية فى احباط مؤامرات الخونة والارهابيين لاسقاط الدولة المصرية والوقوف خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لإحباط جميع المحاولات من قوى الشر والضلال والارهاب الرامية لعودة الفوضى الى مصر وإسقاط الدولة.

وأكد "حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم ان جموع المصريين كشفوا للعالم كله ان دعوات جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة الى القيام بالتظاهر هى دعوات مشبوهة ومغرضة وليس لها أى هدف سوى إسقاط الدولة المصرية ، مشيرا إلى ان المصريين على وعى وادراك كاملين بان هناك من يتربص بمصر بعد الانجازات التى حققتها الدولة فى جميع انحاء البلاد.

وقال الدكتور صلاح حسب الله ان المصريين وحدهم لديهم القدرة على مواجهة مثل هذه المؤامرات الشيطانية والخسيسة من قوى الشر والضلال والارهاب ولذلك يقف دائما جميع المصريين صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد خلف القيادة الوطنية والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف صقور وبواسل القوات المسلحة والشرطة الوطنية لاحباط وافشال جميع المؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.
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