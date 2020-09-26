ننشر خطوات الدفع الإلكتروني لمصروفات كلية الصيدلة بجامعة القاهرة

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة طريقة الدفع الالكتروني لمصروفاتها عن طريق خدمة فوري .
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ويمكن لمن يهمه الامر دفع مصروفات صيدلة القاهرة إلكترونيا من خلال الخطوات الآتية :-
- الدخول علي الموقع الخاص بخدمة الدفع الالكتروني لكلية
الصيدلة عن طريق الرابط التالي :
- ستظهر العديد من الخدمات ، حيث يتم اختيار الخدمة المراد الاستفادة منها .
- يتم ملئ بيانات المستفيد وعدد الشهادات المطلوب .
- ثم يتم ادخال البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول .
- يتم بعد ذلك اختيار خدمة فوري للحصول علي الكود عن طريق النقر علي الدائرة بجوار كلمة فوري ثم النقر علي التأكيد .
- الرقم الظاهر بعد (رقم طلب @فوري) هو الكود المطلوب للدفع ، ثم يتم إرسال الرسالة إلى البريد الالكتروني والهاتف المحمول .
وكانت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة أعلنت عن الأوراق المطلوبة للتقديم للعام الجامعي الجديد وهي كالآتي :-
- أصل شهادة الثانوية العامة و صورة منها
- أصل شهادة الميلاد وصورة منها
- نموذج 2 جند للطلاب الذكور
- نموذج 6 جند للطلاب الذكور من القسم التابع له الطالب
- عدد 7 صور شخصية حديثة
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ويتم ملئ طلب الالتحاق الالكتروني من خلال الرابط التالي :