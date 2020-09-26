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تعليم

ننشر خطوات الدفع الإلكتروني لمصروفات كلية الصيدلة بجامعة القاهرة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:35 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أعلنت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة طريقة الدفع الالكتروني لمصروفاتها عن طريق خدمة فوري .

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ويمكن لمن يهمه الامر دفع مصروفات صيدلة القاهرة إلكترونيا من خلال الخطوات الآتية :-  

 - الدخول علي الموقع الخاص بخدمة الدفع الالكتروني لكلية
الصيدلة عن طريق الرابط التالي :
- ستظهر العديد من الخدمات ، حيث يتم اختيار الخدمة المراد الاستفادة منها .
- يتم ملئ بيانات المستفيد وعدد الشهادات المطلوب .
- ثم يتم ادخال البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول .
- يتم بعد ذلك اختيار خدمة فوري للحصول علي الكود عن طريق النقر علي الدائرة بجوار كلمة فوري ثم النقر علي التأكيد .
- الرقم الظاهر بعد (رقم طلب @فوري) هو الكود المطلوب للدفع ، ثم يتم إرسال الرسالة إلى البريد الالكتروني والهاتف المحمول .
وكانت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة أعلنت عن الأوراق المطلوبة للتقديم للعام الجامعي الجديد وهي كالآتي :- 
- أصل شهادة الثانوية العامة و صورة منها 
- أصل شهادة الميلاد وصورة منها 
- نموذج 2 جند للطلاب الذكور 
- نموذج 6 جند للطلاب الذكور من القسم التابع له الطالب 
- عدد 7 صور شخصية حديثة 

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ويتم ملئ طلب الالتحاق الالكتروني من خلال الرابط التالي :

جدير بالذكر أنه ، فيما يخص الجامعات .. تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.
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