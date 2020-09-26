ننشر خطوات الدفع الإلكتروني لمصروفات كلية الصيدلة بجامعة القاهرة

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة طريقة الدفع الالكتروني لمصروفاتها عن طريق خدمة فوري .

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ويمكن لمن يهمه الامر دفع مصروفات صيدلة القاهرة إلكترونيا من خلال الخطوات الآتية :-

- الدخول علي الموقع الخاص بخدمة الدفع الالكتروني لكلية

الصيدلة عن طريق الرابط التالي :

- ستظهر العديد من الخدمات ، حيث يتم اختيار الخدمة المراد الاستفادة منها .

- يتم ملئ بيانات المستفيد وعدد الشهادات المطلوب .

- ثم يتم ادخال البريد الالكتروني ورقم الهاتف المحمول .

- يتم بعد ذلك اختيار خدمة فوري للحصول علي الكود عن طريق النقر علي الدائرة بجوار كلمة فوري ثم النقر علي التأكيد .

- الرقم الظاهر بعد (رقم طلب @فوري) هو الكود المطلوب للدفع ، ثم يتم إرسال الرسالة إلى البريد الالكتروني والهاتف المحمول .

وكانت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة أعلنت عن الأوراق المطلوبة للتقديم للعام الجامعي الجديد وهي كالآتي :-

- أصل شهادة الثانوية العامة و صورة منها

- أصل شهادة الميلاد وصورة منها

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور من القسم التابع له الطالب

- عدد 7 صور شخصية حديثة

ويتم ملئ طلب الالتحاق الالكتروني من خلال الرابط التالي :

جدير بالذكر أنه ، فيما يخص الجامعات .. تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



