بفستان ناعم.. كندة علوش تتألق في أحدث ظهور

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعم التى تتناسب مع إطلالتها البسيطة والناعمة، ووضعت سلسلة بسيطة حول الرقبة باللون الذهبي.

وتعود كندة للشاشة من جديد بعد غياب تخطى عامين، بسبب زواجها من النجم عمرو يوسف وإنجابها لابنتها بحكاية "ضى القمر" من مسلسل الا انا .









"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.







