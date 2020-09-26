بفستان ناعم.. كندة علوش تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة كندة علوش، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة تكشف عن جمالها.
وظهرت كندة علوش، بفستان جذاب من الستان باللون الأزرق الغامق الذى يبرز جمالها، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كندة علوش في الماكياج على اللون البني كأيشادو للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.
كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الناعم التى تتناسب مع إطلالتها البسيطة والناعمة، ووضعت سلسلة بسيطة حول الرقبة باللون الذهبي.
وتعود كندة للشاشة من جديد بعد غياب تخطى عامين، بسبب زواجها من النجم عمرو يوسف وإنجابها لابنتها بحكاية "ضى القمر" من مسلسل الا انا .
"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.
وكانت احدث أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.
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تابعوا الحلقة الأولى من #ضي_القمر اليوم الساعة ٧:٣٠ على قناة @dmctv.eg و منصة @watchitmena اتمنى المسلسل يعجبكم واتمنى اسمع آراءكم بعد الحلقة 🤍🤍🌚 ضي القمر فكرة الكاتب: يسري الفخراني تأليف:عبير سليمان إخراج: احمد حسن انتاج: سينرچ-أروما بطولة: محمد علاء محمد شاهين زينب غريب محمود العمروسي أحمد عبدالله محمود مروة عيد ياسمين موافي ريهام محي @aromastudios @synergy.tamermursi @abeer.a.soliman @ahmedhassan.director #كندة_علوش #kindalloush #ضي_القمر #إلا_أنا