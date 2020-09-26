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رياضة

نتائج مجموعة القاهرة بالقسم الثاني.. كليوباترا في الصدارة .. الداخلية وصيفا .. والترسانة يواصل السقوط

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:55 م
الترسانة وسيراميكا
الترسانة وسيراميكا كليوباترا - ارشيفية
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الجولة الـ 19 من مسابقة دورى القسم الثاني والتى شهدت تعادلات بالجملة في معظم الملاعب ولعل ابرزها تعادل المتصدر سيراميكا كليوباترا مع منتخب السويس . 

كما واصل فريق الترسانة السقوط في فخ التعادل أمام فريق الزرقا متذيل الترتيب ليكون الشواكيش علي بعد خطوات قليلة من السقوط للقسم الثالث حيث جمع 16 نقطة فقط خلال المباريات السابقة . 

وعاد فريق الداخلية لمركز الوصافة بعد الفوز علي فريق النجوم بنتيجة هدفين مقابل هدف ويتراجع بتروجيت للمركز الثالث بعد التعادل مع فريق كوكاكولا  .

نتائج المباريات 

القناة 0-0 النصر 
النجوم 1-2 الداخلية 
المريخ 1-0 جمهورية شبين 
كوكاكولا 1-1 بتروجيت 
الترسانة 1-1 الزرقا 
منتخب السويس 0-0 سيراميكا كليوباترا 

ترتيب المجموعة 

١- سيراميكا كليوباترا 36 نقطة 
٢-  الداخلية 34
٣-  بتروجيت 33 نقطة
٤- منتخب السويس 29 
٥-النصر 29
٦- القناة 26
٧-جمهورية شبين 23
٨- النجوم 22
٩-المريخ 21
١٠ - كوكاكولا 19
١١-الترسانة 16
١٢- الزرقا 10
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