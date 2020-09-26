AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي يحذر من تصرفات تهدم الأعمال الصالحة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:55 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس يقوم بالعبادة ولا يحافظ عليها ويهدمها بأي تصرف من التصرفات، مستدلًا على ذلك بقول الله عز وجل وهو يكلم سيدنا النبي –صلى الله عليه وسلم- :” وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ”.

وأكد “الجندي”، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع على فضائية “dmc”، اليوم السبت، أنه من الممكن أن يصلي ويصوم الإنسان ويفعل الخيرات ويأتي بفعل ويضيع كل الأعمال الصالحة، موضحًا أنه من أشهر الأعمال الصالحة التي ممكن يضيعها الإنسان الصدقة، منوهًا بأن كثيرون من الناس يظنوا أن الصدقة قوبلت ولن تحذف، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ”.

وتابع، أن الله سبحانه وتعالى شبه الإنسان الذي يبطل صدقته بالمن والأذى بصخرة ملساء عليها تراب، فنزل عليه مطر غزير فتركه أملس نقيًا لا شيء عليه.

وقال الشيخ خالد الجندى، إن الإنسان يقطع صلته بربه، بترك شكر الله على النعم التى وهبها الله له،  والإنسان الذى يوقف الشكر لله على نعمه يتسبب ذلك فى وقف النعم، فالله يزيد العبد على شكره لنعمه، عن طريق الصدقات والزكاة واطعام الطعام، ومساندة المحتاجين، ومن لا يفعل ذلك يزيل الله النعم منه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: هذا الفعل من الكذب.. فيديو

خالد الجندي: تراب بيادة جنود بئر العبد أعلى مائة مرة من التراب على وجه أى ساجد.. فيديو

خالد الجندي: مشايخ يحرمون التصوير ويظهرون أمام الشاشات عبر الكاميرات.. ولو سامحنا في هذا الأمر سيضيع الدين.. وتراب بيادة جنود بئر العبد أعلى من التراب على وجه أي ساجد.. فيديو

هذا الفعل يبطل الصدقة ويحولها إلى عذاب يوم القيامة .. خالد الجندي يكشف عنه

خالد الجندي يكشف أسباب انتشار الزواج العرفي بين الأطفال.. ويحذر: البعض استخدم الدين لتعطيل مصالح الناس

خالد الجندى: هذا الأمر يتسبب فى قطع الصلة بالله ووقف نعمه.. فيديو

ترشيحاتنا

الفيبرومالجيا.. مرض يهاجم السيدات بسبب سوء التغذية

بدأ وعمره 7 سنوات.. طفل مصري يبدع في عالم الطبخ ويصبح من مشاهير السوشيال ميديا

المدرس المتحرش يشعل السوشيال ميديا.. النيابة تحقق معه.. والتعليم تحيله لمجلس التأديب.. شوقي: سنفرض أقصى عقوبة.. القصة كاملة

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

المعادن النفيسة تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

بعد انضمام إكرامي لـ بيراميدز.. أحمد الشناوي معروض على الأهلي

AdvertisementS

اغتصب ضحاياه في حمام السباحة والسينما.. نص تحقيقات قضية أحمد بسام زكي متحرش الجامعة الأمريكية

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

كان يمارس الرذيلة مع خالته.. مصرع طالب قفز عاريا من الطابق الخامس بمدينة 15 مايو

بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة العامة: حبس 3 متهمين في واقعة فندق فيرمونت

لصعوبة السيطرة على الأطفال..خبير أوبئة : مصر قد تشهد انتشار كبير لـ كورونا مع عودة الدراسة

إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة.. أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة

امسك حرامى.. الكهرباء تضبط اللصوص وتكشف طرق سرقة التيار

أخف من الأولى.. خبير أوبئة: مصر تنتظر موجة ثانية من فيروس كورونا

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عامًا

العاشر - العاصمة الإدارية - السلام.. معلومات تفصيلية عن أول قطار كهربائي في مصر

بـ البوكس.. أحمد الفيشاوي يضرب محمد رمضان على بوستر أغنية نمبر 2

لن يحمي من كورونا.. علماء يفجرون مفاجأة غير سارة عن اللقاح المنتظر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم.. كندة علوش تتألق في أحدث ظهور

تحذير من تحالف الفيروس مع الإنفلونزا.. فيتامين د يقلل وفيات وأعراض كورونا.. تفاصيل

جلد جذاب.. نادين نجيم تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد