خالد الجندي يحذر من تصرفات تهدم الأعمال الصالحة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس يقوم بالعبادة ولا يحافظ عليها ويهدمها بأي تصرف من التصرفات، مستدلًا على ذلك بقول الله عز وجل وهو يكلم سيدنا النبي –صلى الله عليه وسلم- :” وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ”.





وأكد “الجندي”، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع على فضائية “dmc”، اليوم السبت، أنه من الممكن أن يصلي ويصوم الإنسان ويفعل الخيرات ويأتي بفعل ويضيع كل الأعمال الصالحة، موضحًا أنه من أشهر الأعمال الصالحة التي ممكن يضيعها الإنسان الصدقة، منوهًا بأن كثيرون من الناس يظنوا أن الصدقة قوبلت ولن تحذف، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ”.





وتابع، أن الله سبحانه وتعالى شبه الإنسان الذي يبطل صدقته بالمن والأذى بصخرة ملساء عليها تراب، فنزل عليه مطر غزير فتركه أملس نقيًا لا شيء عليه.



