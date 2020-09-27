اغتصب فتاة وهتك عرض الثانية .. أقوال المتحرش أحمد بسام زكي طالب الجامعة الأمريكية

أمر النائب العام بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات - لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية - وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه حشيش بقصد التعاطي.









كانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.









وينشر موقع "صدى البلد" جزءا من نص التحقيقات مع أحمد بسام زكي:









س/ أنت متهم بهتك عرض المجني ( م. ع ) و ( ل.ع ) و( ر . أ ) بالقوة بأن خدرت الأولى وأفقدتها وعيها وقمت بالتعدى عليها جنسيا وكذا بأن باغت الثانية وتعديت عليها بالضرب وحسرت عنها ملابسها العلوية وقبلتها ولامست مواضع عفتها كرها عنها وبأن حسرت ملابس الثالثة السفلية عنوة عنها وأكرهتها على ممارسة الرذيلة وقمت بفض غشاء بكارتها عنوة على النحو المبين بالتحقيقات؟





ج/ محصلش





س/ أنت متهم بالتحرش الجنسي قبل المجني عليهن (ن . م ) و ( م. ع ) و ( آ . ص ) و( ف. س ) و ( ح .ع ) و ( آ. ع ) و ( ل.ع ) و ( ن.ج ) و( ر . أ ) و ( م. ع ) وتعرضت إليهن في أماكن عامة وخاصة وعلى مواقع التواصل الإجتماعي بإتيانك أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية بالقول والفعل وملاحقتك وتتبعك لهن وكان ذلك بقصد حصولك على منفعة ذات طبيعة جنسية منهن على النحو المبين بالتحقيقات؟





ج محصلش





س/ هل لديك ثمة أقوال أخرى ؟





ج/ لا



