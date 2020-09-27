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حوادث

طاردها ليلامس مناطق حساسة بجسدها .. أقوال أحمد بسام زكي عن ضحاياه

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
احمد بسام ذكى
احمد بسام ذكى
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محمد عبدالله
أمر النائب العام بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات - لم يبلغن 18 سنة - وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه حشيش بقصد التعاطي.

كانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.

وينشر موقع "صدى البلد" الاسئلة التى وجهت للمتحرش أحمد بسام حول المجنى عليهن.

س / ما قولك فيما منسوب إليك من أنك متهم بالشروع في مواقعة المجني عليها  ( أ .ع )  بغير رضاها بأن انفردت بها بمسكنك وتجردت من ملابسك ولاحقتها محاولا الإمساك بها لإتمام جريمتك، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتك لسبب لا دخل لإرادتك فيه ألا وهو اختبائها وتحصنها بإحدى غرف المنزل حتى حضر من خلصها منك على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ محصلش

النيابة تواجه المتهم باتهامات مواقعة الطفلة  ( آ.ص ) بغير رضاها

س / ما قولك فيما منسوب إليك من أنك متهم بالشروع في مواقعة المجني عليها الطفلة  ( آ.ص ) بغير رضاها بأن باغتها وقبلتها وقيدت حركتها وحاولت حسر ملابسها عنها ملامسة عوراتها " كرها عنها مستغلا فارق القوة الجسدية بينكما إلا أنه قد أوقف أثر جريمتك لسبب لا دخل لإرادتك فيه ألا وهو مقاومتها لك لفترة طويله مما حال دون إتمامك لجريمتك على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج / محصلش

س / ما قولك فيما منسوب إليك من أنك متهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها الطفلة المذكورة بالاتهام السابق بأن التقطت صورتها أثناء تقبيلك إياها دون رضائها في مكان خاص؟

ج/ محصلش

س / ما قولك فيما منسوب إليك من أنك متهم بتهديد المجني عليها الطفلة المذكورة بالاتهام السابق بإفشاء الصورة مارة البيان لحملها على إتمام علاقة جنسية معك على غير إرادتها على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج/ محصلش

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