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ديني

أمين البحوث الإسلامية: الشذوذ في الفتوى يهدم الأمن واستقرار المجتمع ويشوه صورة الإسلام

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:24 م
نظير عباد أمين عام
نظير عباد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية
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عبد الرحمن محمد
وصف نظير عباد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، فتوى وجدي غنيم التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، بدعوة المصريين بالتخريب وإثارة الفوضى في البلاد، بالفتاوى الشاذة.

وقال "عباد" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "الشذوذ في الفتوى يترتب عليه انعدام الأمن واستقرار المجتمع، وينذر بفناء الأمم ويعطي صورة غير صحيحة للإسلام".

وأضاف أمين عام مجمع البحوث الإسلامية،"هذه الفتاوى ابعد ما يكون عن مناطق فتوى شرعية صحيحة التي وضع لها الضوابط والنصوص الشرعية".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال "إن نهاية الجماعة الإرهابية اقتربت، إذ تلفظ هذه الجماعة الإرهابية أنفاسها الأخيرة ، وتجر كل يوم أذيال الخيبة والفشل ، لأنها تبغي الفساد في الأرض ، ورب العزة (عز وجل) لا يصلح عمل المفسدين".

وأضاف وزير الأوقاف،في بيان له اليوم، أن الذي ينبغي أن نتنبه له هو الخلايا والعناصر النائمة لتلك الجماعة والتي تحاول التسلل للحفاظ على هيكل الجماعة تمهيدا لأي فرصة سانحة للانقضاض على الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وأشار إلى أن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدور في فلكها من الخونة والعملاء لن يكفوا عن محاولات زعزعة الاستقرار أينما حلوا ، فقد مردوا على الخيانة والعمالة يتقوتون عليهما ، ويتخذون من الكذب والتقية والعمل تحت الأرض وبث الشائعات والافتراءات والأكاذيب والأراجيف وسيلة ممنهجة للهدم ، مما يتطلب ضرورة المواجهة الحاسمة على جميع الأصعدة مع عناصر تلك الجماعة ، وعدم التمكين لأي من عناصرها أو من يدورون في فلكها من أي مفصل من مفاصل العمل العام ، حتى لا يسهم ذلك في إعادة إنتاج الجماعة لنفسها مرة أخرى.

وتابع: سيظل تاريخها الأسود هو الموجه الرئيسي لجميع عناصرها ، وإن غيروا جلودهم ألف مرة ومرة ، وهو ما يتطلب أقصى درجات الفطنة والحذر والحسم في التعامل مع فلول هذه الجماعة الإرهابية المارقة .
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