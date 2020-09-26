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محافظات

صدى البلد يكشف حقيقة فيديوهات تعدي رئيس مركز سمالوط على المواطنين

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:00 م
حملة اشغالات -ارشيفية
حملة اشغالات -ارشيفية
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ايمن رياض
تداول العشرات من ابناء مركز سمالوط شمال المنيا فيديوهات لرئيس المركز المهندس محمد سيد بفض مخالفات باستخدام القوة وعدم الاستجابه لمطالب المواطنين ما أثار استياء وغضب العديد من ابناء المركز

ومن جانبه كشف المهندس محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط حقيقة الفيديوهات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعي لأبناء مركز ومدينة سمالوط 

وتبين أن الفيديوهات ترجع إلى شهر يوليو الماضي وكانت بأحد أسواق المدينة وان الفض جاء تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بفض الأسواق والتجمعات المواطنين وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين وفي توقيت بدء شراسة الفيرس وانتشارة 

وأضاف رئيس المركز أنه تم إنذار تجار السوق أكثر من مرة بسرعة فض السوق والقضاء على التجمعات حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم مشيرا إلى أن صحة المواطنين والمصلحه العامه للدوله مقدمه على المصالح الشخصيه.

وأوضح أن نشر الفيديوهات في هذا التوقيت يرجع إلى ايد خبيثه تهدف إلى اللعب على مشاعر الناس.
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