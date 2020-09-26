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فن

وداعًا مونتي.. إسعاد يونس تنعي الراحل المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:26 م
المنتصر بالله
المنتصر بالله
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محمد بدران
نعت الفنانة إسعاد يونس، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.

ونشرت اسعاد يونس صورة للفنان الراحل عبر حسابها علي "انستجرام" وعلقت قائلة :"‏وداعا مونتي 💔💔💔"

وتوفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. 

كشفت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله، عن نقل جثمان الفنان الراحل من الإسكندرية للقاهرة، غدًا الأحد 27 سبتمبر، لتشييع الجنازة ودفن الجثمان في مقابر الأسرة بالقاهرة. 

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970 حيث اشتهر من خلال الأعمال الكوميدية مثل حضرات السادة العيال وعائلة سعيدة جدا وشارع محمد علي وعلشان خاطر عيونك ومطلوب علي وجه السرعة و العالمة باشا.

وتألق دراميًا وسينمائيًا من خلال العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل أرابيسك .. أبناء ولكن .. آن الاوان .. ايام المنيرة .. لن امشي.. طريق الامس .. عيون .. راجل وست ستات.

وفي السينما شارك في عدد من الافلام منها المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. اسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة.

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وداعا مونتي 💔💔💔

A post shared by Esaad Younes (@essyounis) on

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