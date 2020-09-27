للراغبين في التحويل للجامعات من الخارج .. قدم عبر هذا الرابط

أكدت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية من أي جامعة خارج مصر، بتقديم طلب للإدارة للتحويل.





جاء ذلك خلال منشور للإدارة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عاجل وهام للطلبة الراغبين فى التحويل إلى الجامعات المصرية من أي جامعة خارج مصر.





-تقديم طلب تحويل لإدارة الوافدين لعمل مقاصة بالجامعة علي الاميل [email protected] ".





وأوضحت أنه لا بد من كشف علامات المحتوى العلمي

- صورة من شهادة الثانوية وصورة جواز السفر

-تقوم الإدارة باستطلاع رأي الكلية لعمل مقصة

للطلاب - وفي خلال شهر تحصل علي التحويل من جامعة لجامعة".





وأعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استقبال المدينة الجامعية لجامعة قناة السويس للطلاب الوافدين الدارسين في جامعة قناة السويس.





وأوضحت الادارة عبر صفحتها الرسمية #ادرسفيمصر: " للطلاب الوافدين الدارسين في جامعة قناة السويس.. المدينة الجامعية لجامعة قناة السويس ترحب بالطلاب الجدد بجامعة قناة السويس للسنة الدراسية 2020\2021 ".





واستكملت يمكنكم معرفة التفاصيل بكل ما يخص خدمات و مميزات المدينة للطلاب اضغط على الرابط والانضمام







