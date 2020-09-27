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تعليم

وزير التعليم: إتاحة إمكانية سداد مصروفات المدارس الحكومية على قسطين

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:40 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم السماح بتقسيط دفع مصروفات المدارس الحكومية هذا العام على دفعتين، إحداهما في الفصل الدراسي الأول والثانية في الفصل الدراسي الثاني.


حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فئات طلابية معينة تقرر إعفاؤها من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.


وتمثلت هذه الفئات في: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد بذلك، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا، وغير القادرين بدون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي.


كما تقرر أن يعفى من المصروفات كل من أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.


وكان اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 ، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.


ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية والانشة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي :

من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي : 300 جنيه.
من 4 ابتدائي حتى 3 اعدادي 200 جنيه.
من اولى ثانوي حتى 3 ثانوي : 500 جنيه .
صفوف التعلمي الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته (3 و 5 سنوات): 200 جنيه .
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