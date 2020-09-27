الزراعة تعلن عن خطة استصلاح أراضي سيناء .. فيديو

قال محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إن هناك أولوية للدولة في استصلاح الأراضي فمن الواضح للجميع جهود الدولة في استصلاح الأراضي لأن ملف الزراعة من أهم الملفات التي يهتم بها الرئيس السيسي.





وتابع القرش خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن هناك اهتماما بالتوسع الزراعي الأفقي والرأسي، من خلال الزراعة في أماكن جديدة لم تزرع بعد ثم تقوم الدولة باستصلاح تلك الأراضي.





وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الدولة مهتمة بملف الري فقد قامت ببناء محطات لتحلية المياه و محطات لصرف المياه وآبار بالطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى التوسع الرأسي للرقعة الزراعية لزيادة الإنتاجية.





وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن هناك أبحاثا ودراسات تقوم بها الوزارة في الصحراء لدراسة إمكانية زراعة صحراء سيناء بالتعاون مع فريق من الخبراء من الوزارة، وهناك تنسيق يحصل بشكل دوري و شكل مستمر مع وزارة الري لمناقشة كافة التفاصيل لإتمام المشروع وزراعة كل المناطق القابلة للزراعة في سيناء بناء تعليمات من الرئيس السيسي.





ونوه إلى أن خبراء الجيولوجيا بالوزارة لهم دور كبير في تحديد التربة و تحليل خصائصها و تحديد المساحات القابلة للزراعة وتحديد متطلبات التربة بالإضافة إلى أن مركز بحوث الصحراء يعمل على تحديد أماكن المياه الجوفية، مضيفا أن سيناء من الأماكن الواعدة في الزراعة، ويمكن استغلالها في زراعة العديد من الزراعات والمحاصيل.





وأشار إلى أن هناك لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة و الري لتحديد مساحات الزراعة في سيناء وتحديد ألية التوسع وأولوية الزراعة في أماكن عن أخري لبعد المصدر المائي عنها و ترتيب عملية الاستثمار في زراعة سيناء.