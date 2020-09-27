AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصدر أمني: لا صحة لاستحداث قطاع الأحوال المدنية لغرامات جديدة على المواطنين

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:11 ص
بطاقة تحقيق الشخصية
بطاقة تحقيق الشخصية
Advertisements
أ ش أ
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باستحداث غرامات جديدة، مؤكدًا أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة .

وأوضح المصدر أن حقيقة الأمر تتمثل في أن هناك رسوم تصالح مقررة وفقًا للقانون رقم 143 والمطبق منذ عام 1994 فى شأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد هذا القانون، والتى تنحصر فى الحالات التالية ( عدم التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونية "16 عاما" - عدم تجديد بطاقة الرقم القومى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها - عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية " زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة " خلال ثلاثة أشهر - عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يومًا).

وأوضح المصدر أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية فى ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالإنفوجراف.. تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء.. من يحق له التصالح ومن المسئول جنائيا؟.. وهل دفع جدية التصالح يعني الموافقة عليها؟

استجابات فورية.. مأموريات من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومى

ترشيحاتنا

وزير التعليم: إلغاء حصص المواد الاساسية والاكتفاء بالانشطة في المدارس .. وزيادة الاعتماد على القنوات التعليمية

شيري عادل تكشف كواليس علاقتها بـ معز مسعود بعد الانفصال.. فيديو

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول جوزة الطيب؟

بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين

AdvertisementS

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

"بوكس" من أحمد الفيشاوي في وش محمد رمضان والأخير يرد: ابعد يا ابني عن سكتي

الحكومة توجه هذه الفئة من أصحاب المخالفات بالتقدم للتصالح فورا.. فيديو

التحقيق مع مرتضى منصور.. مصدر بالجبلاية يكشف آخر تطورات شكاوى الأهلى

سبب تأجيل مراسم دفن الفنان المنتصر بالله ..فيديو

مش عاوز حد يضحك| كواليس فبركة فيديوهات مظاهرات نزلة السمان..شاهد

بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

شربوا المقلب.. الجزيرة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد

إعلامية كويتية: مصر والإمارات أحبطتا مخططا لمعركة أخطر من حروب السلاح

وزير التعليم: إلغاء حصص المواد الاساسية والاكتفاء بالانشطة في المدارس .. وزيادة الاعتماد على القنوات التعليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم أبو زيد يصور كليب فكك من الناس اليوم

الأطفال أكثر عرضة للإصابة به.. دراسة تكشف عن علامة جديدة لـ كورونا

السيطرة على حريق بمحل أسماك بـ الإسكندرية دون إصابات .. شاهد