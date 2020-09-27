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رياضة

جمع متعلقاته .. أنيس البدري يرحل عن اتحاد جدة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:43 ص
أنيس البدري بقميص
أنيس البدري بقميص اتحاد جدة
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إسراء أشرف
انتهت علاقة المحترف التونسي أنيس البدري، بناديه اتحاد جدة السعودي، سريعا، بعد أن قرر البرازيلي كاريلي، مدرب الفريق، خروج اللاعب من حساباته في الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن أنيس البدري، غادر مدينة جدة، أمس الأول، واتجه إلى دبي، وذلك بعد 24 ساعة من عودته إليها قادمًا من فرنسا.


وتابعت، أن إدارة الاتحاد أبلغت البدري فور وصوله إلى جدة بعدم رغبة البرازيلي كاريلي، مدرب الفريق، في استمراره الموسم المقبل، الأمر الذي جعله يسارع بحمل حقائبه والاتجاه نحو المطار ومن ثم المغادرة إلى دبي. 


وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الاتحاد تسعى إلى تسويق ما تبقى من عقد اللاعب أو إعارته إلى أحد الأندية، حيث تبقى في عقده موسمين، بعد أن كان وقّع في يناير 2020 لمدة موسمين ونصف الموسم. 
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