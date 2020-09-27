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رياضة

تحت أنظار باتشيكو .. الزمالك يستدرج الجونة لتأمين وصافة الدوري

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:24 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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محمد السعيد
يواجه فريق الزمالك نظيره الجونه اليوم الأحد، في تمام الثامنة مساء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه المؤقت طارق يحيى لتحقيق الفوز على الجونة في مباراة الليلة، لتأمين وصافة الدوري.

ومن المقرر أن يحضر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك، مباراة اليوم من المدرجات، على أن يقود الأبيض في المباريات المقبلة.

ووصل باتشيكو إلى القاهرة،  مساء أمس، السبت،  تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق وبدء مهمته مع القلعة البيضاء.

في المقابل يطمح فريق الجونة في تحقيق مفاجأة بانتزاع الثلاث نقاط من الفارس الأبيض، للابتعاد عن مراكز الهبوط، وتعزيز فرصه في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

يذكر أن فريق الأهلي قد حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه رسميا، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الـ 13 بـ 31 نقطة.
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