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منوعات

استأجرته ففضحها.. زوجة لاعب كرة قدم شهير قدمت مليون جنيه استرليني لقتله.. صور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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مريم صليب
ألقت الشرطة التركية القبض على ياجمور البالغة من العمر 27 عاما، بعد محاولة قتل زوجها لاعب كرة القدم التركي الشهير إمري آسيك بالتخطيط مع عشيقها بعد أن عرضت عليه مبلغ مالي كبير مقابل التخلص من زوجها. 

وحسب ما ورد في صحيفة "حرييت" التركية، أن السيدة ياجمور المتزوجة من لاعب كرة القدم الشهير في عام 2012 رصدت مكافأة مالية لعشيقها لمساعدتها في التخلص من زوجها والزواج منه بعد قتله، والتنعم في الميراث التي تسعى أن تستحوذ عليه بأكمله. 

في البداية تجاوب العشيق مع الفكرة ولكن أوضح أنه رفض فيما بعد عندما شعر أن ياجمور تضغط عليه وتساومه على علاقتهما، فإذا لم يفعل ما طلبته ستقوم باستئجار قاتل محترف يقتله ويقتل زوجها. 

كشف عشيق ياجمور تفاصيل ما حدث بينه وبينها أمام زوجها قبل الحادث بساعات قليلة، وأرسل إليه كل التسجيلات الخاصة بالأمر، وأكد أنه رفض القيام بتلك الجريمة البشعة. 

جدير بالذكر أن الزوجة المحرضة اعترفت في التحقيقات أنها عرضت أكثر من مليون جنيه استرليني لقتل زوجها والاستحواذ على ممتلكاته بعد أن شكت في أنه يخونها مع إحداهن فأرادت أن تتخلص منه واستغلت حب عشيقها لها في ذلك الأمر. 
استأجرته ففضحها.. زوجة لاعب كرة قدم شهير قدمت مليون جنيه استرليني لقتله.. صور
استأجرته ففضحها.. زوجة لاعب كرة قدم شهير قدمت مليون جنيه استرليني لقتله.. صور
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