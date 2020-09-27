وزير التعليم: ظهور إصابات كورونا في الفصول وارد جدا ولا داعي للهلع.. سيتم تدريس المواد الأساسية عبر القنوات التعليمية والمدارس ستكون للأنشطة والتقييم فقط.. وإتاحة تقسيط سداد مصروفات المدارس الحكومية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد سيكون عاما مختلفا، مشيرًا إلى أن هناك مجهودا كبيرا تم بذله من جانب الوزارة لتوفير جميع مصادر التعلم المتطورة لطلاب المدارس بجميع المراحل الدراسية.









ظهور إصابات كورونا في المدارس وارد جدا هذا العام

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة وضعت جميع الخطط التي تتلاءم مع فكرة وجود وباء كورونا في هذا العام، لافتًا إلى أنه على الجميع أن يعلم أن احتمالية ظهور إصابات كورونا في المدارس واردة جدا هذا العام ولكن لا يصح أن نتعامل مع هذا الأمر بهلع.









وأضاف أن الوزارة ستضع ضوابط تحكم طريقة تعامل كل مدرسة في حالة ظهور حالة كورونا في فصل أو فصلين، مؤكدًا أنه تم وضع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المدارس بالتعاون مع وزارة الصحة.









المدارس لن تقدم إلا حصص الأنشطة والتقييمات.. أما حصص المواد الأساسية فستكون في القنوات التعليمية

على جانب آخر، كشف وزير التربية والتعليم عن مفاجأة تحدث لأول مرة في العام الدراسي الجديد، وهي أنه تقرر عدم تنظيم حصص للمواد الأساسية التي تضاف للمجموع في المدارس، حيث قال وزير التربية والتعليم: "المدارس ستكون لحصص الأنشطة والمواد غير المضافة للمجموع وتقييم الطلاب فقط، بينما حصص المواد الأساسية المضافة للمجموع ستكون فقط على القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية".









وأضاف أنه بالنسبة لـ أعمال السنة فلن يتم إلغاؤها في العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أنه سوف يتم منحها للطلاب من خلال تقييمات امتحانية وأبحاث، إلى جانب المحاسبة على الحضور والغياب، وسيتم سؤال الطلاب في الدروس التي يتم شرحها في القنوات التعليمية أولا بأول.









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إعلان ضوابط مجموعات التقوية الثلاثاءالقادم

وقال وزير التربية والتعليم إنه سيتم إعلان تفاصيل القرار الوزاري المنظم لـ مجموعات التقوية في شكلها الجديد يوم الثلاثاء القادم 29 سبتمبر

منصة إدارة التعلم الخاصة بالمرحلة الثانوية ستتم إضافة مناهج الثانوية العامة عليها قبل بدء الدراسة بأسبوع.









وأضاف أنه ستكون مجموعات التقوية "اختيارية" في المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسي للطلاب، لتلبية متطلبات العملية التعليمية على أن يحدد مقابل مادى مناسب.









وأوضح أنه سوف تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الأيتام وأبناء الشهداء يتم إعفاؤهم من رسوم الاشتراك، و تكون نسبة المعلم 85% من إجمالي الحصيلة.









وأكد وزير التربية والتعليم، أن الهدف من المجموعات الدراسية هو أن يتم تدريب الطلاب على أسلوب التعليم الجديد القائم على الفهم، مشيرًا إلى أنه لن يتم تحفيظ الطالب اجابات نموذجية لأسئلة متوقعة مثلما تقوم مراكز الدروس الخصوصية.









وأفاد بأن الميزة في مجموعات التقوية هو أنها تضمن حماية الطلاب من أي تلاعب، فمدرسوها معروفون ومعروف أسعارها وإجراءاتها الاحترازية ومحتواها لأن كله تحت رقابة الوزارة.









وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المجموعات ستنقذ الطالب من سنتر الدروس الخصوصية الذي يتعامل صاحبه معه على أنه بيزنس للتربح، وقال: "صاحب مركز الدروس مش معروف مؤهلاته وممكن يطلع إرهابي أو متحرش، ومع ذلك الأهالي كانت ترسل له أولادها بصدر رحب".









تسديد مصروفات المدارس الحكومية على قسطين

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تقرر إتاحة دفع مصروفات المدارس الحكومية على دفعتين إحداهما في الفصل الدراسي الأول والثانية في الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن ذلك تيسيرًا على أولياء الأمور.







وحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فئات طلابية معينة تقرر إعفاؤها من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية.



وتمثلت هذه الفئات في: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد بذلك، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا، وغير القادرين بدون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي.



وقال: "كما تقرر أن يعفى من المصروفات كل من أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس".



وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 ، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.



ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي: 300 جنيه. من 4 ابتدائي حتى 3 إعدادي 200 جنيه. من أولى ثانوي حتى 3 ثانوي: 500 جنيه . صفوف التعلمي الثانوي الفني بجميع أنواعه وأنظمته (3 و 5 سنوات): 200 جنيه









نظام امتحانات الثانوية العامة 2021

قال وزير التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون "إلكترونية"، مؤكدًا أنه لا مجال فيها لأي تظلمات، لعدم وجود أي تدخلات بشرية تؤدي إلى أخطاء تستدعي التظلم.







وأضاف أن امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية ستكون غير قابلة للتسريب لأنها "بتتعمل قبل الامتحان بـ 3 ثواني".



واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "ألغينا الأسئلة المقالية من امتحان الثانوية العامة الإلكتروني على أن يتم تقييمها بشكل آخر سيعلن عنه فيما بعد، و سنمنح طلاب الثانوية العامة فرصة لتحسين المجموع لتخفيف العبء النفسي على الطلاب".





كتالوج لحل مشاكل المدارس الخاصة والدولية قبل نهاية العام

قال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد كتالوج واضح لحل أزمات المدارس الخاصة في مصر، لافتًا إلى أنه سيكون جاهزا قبل نهاية العام الحالي.



وأضاف الوزير أن هذا الكتالوج سيتضمن تغيير قانون التعليم الخاص وتغيير الإجراءات للوصول لحل جذري.



وأكد أنه مسموح للمدارس الخاصة والدولية أن ترفع مصروفاتها فقط بالزيادات القانونية التي تضعها الوزارة.







وأوضح وزير التربية والتعليم أنه قبل بداية العام الدراسي الجديد، ستعلن وزارة التربية والتعليم عن أرقام للإبلاغ عن شكاوى مخالفات المدارس بجميع أنواعها.









حل أزمة تعقيدات نقل الطالب من مدرسة لأخرى والقضاء على تأشيرات فوق الكثافة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه ستتم ميكنة عملية النقل والقبول بالمدارس، لإخراج العنصر البشري منها تماما لتقليل الأخطاء وتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور.









وقال وزير التربية والتعليم إنه قبل نهاية هذا العام، سيتم القضاء على احتياج الناس لتأشيرات فوق الكثافة التي يضطرون إلى اللجوء إليها لإلحاق أبنائهم بالمدارس، لافتا إلى أن هذه التأشيرات يتم استغلالها بأشكال مختلفة.









وزير التعليم يرد على من سؤال "فين مجانية التعليم"؟

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة صرفت في آخر 6 سنوات 500 مليار جنيه على التعليم "نصف تريليون"، و هناك مليارات أخرى يتم صرفها حاليا على القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية الجديدة، التي يستفيد منها طلاب المدارس الحكومية في مصر.



ماذا قال وزير التعليم عن أزمة الـ 120 ألف معلم الذين يطالبون بالتثبيت؟ المسابقة الخاصة بهؤلاء المعلمين كانت مؤقتة ولا يوجد أي تعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة حاليا، ولكن ما حدث هو أن هؤلاء المعلمين "عشموا" أنفسهم بأن يضغطوا على الوزارة من أجل التثبيت ولكننا نقول الآن "العهد ده انتهى"، فالتثبيت لن يتم لهم مهما ضغطوا على السوشيال ميديا لأن ببساطة الوزارة كانت واضحة عند التعاقد معهم "وما حدش وعدهم بالتثبيت".







وأضاف وزير التربية والتعليم أن الدولة ليس لديها الميزانية اللازمة لتثبيت هؤلاء المعلمين، وعندما ستتوفر الميزانية ستكون الأولوية أولا لتحسين أوضاع المعلمين المثبتين الموجودين على رأس العمل.









وتابع: "بالنسبة للمعلمين الذين تم اختيارهم في مسابقات العقود المؤقتة خلال الفترة الأخيرة، فنعدهم بأن تكون لهم الأولوية في العمل عندما يتوفر الاحتياج والموازنة".









متى سيتم تنفيذ وعود الرئيس بتحسين أحوال المعلمين؟

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 16 سبتمبر 2020 كلف وزارتي التربية والتعليم والمالية بالتحرك لتحسين أحوال المعلمين.









وقال وزير التربية والتعليم إن حسم هذا الملف لن يحدث في أسبوع مثلما يعتقد البعض، ولكنه يحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، مطالبا المعلمين بعدم التشكيك في الأمر لأنه "ما دام الرئيس تحدث عن تحسين أحوال المعلمين، فالأمر أصبح مؤكدا".









إضافة محتوى باللغة الفرنسية لبنك المعرفة المصري

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة لموضوع إضافة محتوى باللغة الفرنسية على بنك المعرفة والمنصات التعليمية، فجارٍ العمل لإضافته في أول شهر من بدء الدراسة.







