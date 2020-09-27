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رياضة

وزير الشباب والرياضة يتفقد المبنى الإداري لنادي الإيمان للمعاقين بسوهاج

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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ريهام بكير
خلال زياراته الميدانية لمحافظة سوهاج، قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي برفقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بجولة تفقدية لنادي الإيمان لذوي القدرات الخاصة، مشيدًا بجهود مجلس الإدارة في النهوض وتطوير الأنشطة ولرواد النادي من ذوي القدرات.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بدراسة استكمال المبني الإداري والصالة الملحقة به وتوفير الدعم اللازم لها.

وذكر رئيس مجلس الإدارة  بأنه النادي يقيم أنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية، تمارس فيه رياضات الإعاقات الحركية والبصرية والذهنية من (كرة طائرة جلوس - كرة سلة كراس متحركه - رفع أثقال - سباحة -العاب قوى - تنس الطاولة - كرة جرس مكفوفين - ألعاب الإعاقات الذهنية).

وأكد أنه مؤخرًا اختير  لاعب من فريق ألعاب القوى ضمن منتخب مصر بجانب ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لبطولات الجمهورية وكأس مصر فى لعبات السباحة ورفع الأثقال وألعاب القوى والكرة الطائرة وتنس الطاولة.
وزير الشباب والرياضة يتفقد المبنى الإداري لنادي الإيمان للمعاقين بسوهاج
وزير الشباب والرياضة يتفقد المبنى الإداري لنادي الإيمان للمعاقين بسوهاج
وزير الشباب والرياضة يتفقد المبنى الإداري لنادي الإيمان للمعاقين بسوهاج
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