عميد هندسة عين شمس: يوضح الأوراق المطلوبة وخطوات تقديم الملفات للطلاب الجدد

أكد الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس علي الأوراق المطلوبة لجميع طلاب الثانوية العامة الجدد فى الكلية ببرامجها التخصصية والبينية
وأضاف عميد كلية الهندسة خلال تصريحاته لصدي البلد على كل طالب احضار المستندات التالية:
- بطاقة الترشيح.
- أصل شهادة الميلاد الرقم القومى + 3 صورة منها.
- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة منها.
- عدد 12 صور شخصية مكتوب عليها إسم الطالب رباعى + صورة للكشف الطبى.
- عدد 3 صورة البطاقة الشخصية.
- نموذج (3،2) جند المعدل من إدارة التجنيد (ذكور).
- البطاقة العسكرية (6 جند) لمواليد 2002 فيما قبل ذلك.
- الحافز الرياضى أن وجد.
وأشار عميد هندسة الي انه يمكن ان يتعرف كل طالب علي رقمه المسلسل وموعد الكشف الطبي من خلال الملف الموجود بالرابط التالي:
واكد علي حضور الطالب في اليوم المحدد (طبقا للملف الموجود بالرابط السابق)، الدخول من بوابة 6 من الساعة التاسعة والربع صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهرا (الدخول للطلاب فقط دون أولياء أمورهم) ولن يسمح للطالب بالدخول دون ارتداء كمامة طبية
ونوه الدكتور ضياء انه . يتسلم الطالب عند دخوله الكلية
١-استمارة الكشف الطبي
٢-استمارة تحليل فيروس C
٣-استمارة بيانات شئون الطلاب
٤-ظرف كبير لتجميع أوراقه
5. يتم توجيه الطالب لأماكن انتظار لملء الاستمارات السابقة
6. يتوجه الطالب لمدرج 123 لعمل تحليل فيروس C
7. بعد التحليل يتوجه الطالب للعيادة للكشف الطبي
8. بعد توقيع الكشف الطبي، يكتب الطالب على الظرف الذى تسلمه من الكلية بيانات الطالب (الاسم/العنوان/التليفون/المجموع) بخط كبير وواضح وسيتم تسليم الملف بمدرج 224
9. خروج الطالب من بوابة 6 (نفس بوابة الدخول)
واكد الدكتور ضياء انه بمجرد وصول الطالب للكلية سيتولي متطوعون من طلبة اتحاد الطلاب مساعدته وإرشاده