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تعليم

عميد هندسة عين شمس: يوضح الأوراق المطلوبة وخطوات تقديم الملفات للطلاب الجدد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:00 م
كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أكد الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس علي  الأوراق المطلوبة لجميع  طلاب الثانوية العامة الجدد فى الكلية ببرامجها التخصصية والبينية




وأضاف عميد كلية الهندسة خلال تصريحاته لصدي البلد على كل طالب احضار المستندات التالية:
- بطاقة الترشيح.
- أصل شهادة الميلاد الرقم القومى + 3 صورة منها.
- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة منها.
- عدد 12 صور شخصية مكتوب عليها إسم الطالب رباعى + صورة للكشف الطبى.
- عدد 3 صورة البطاقة الشخصية.
- نموذج (3،2) جند المعدل من إدارة التجنيد (ذكور).
- البطاقة العسكرية (6 جند) لمواليد 2002 فيما قبل ذلك.
- الحافز الرياضى أن وجد.

وأشار  عميد هندسة الي انه يمكن ان   يتعرف كل طالب علي رقمه المسلسل وموعد الكشف الطبي من خلال الملف الموجود بالرابط التالي:

واكد   علي حضور   الطالب في اليوم المحدد (طبقا للملف الموجود بالرابط السابق)، الدخول من بوابة 6 من الساعة التاسعة والربع صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهرا (الدخول للطلاب فقط دون أولياء أمورهم) ولن يسمح للطالب بالدخول دون ارتداء كمامة طبية

ونوه الدكتور ضياء انه . يتسلم الطالب عند دخوله الكلية 
١-استمارة الكشف الطبي
٢-استمارة تحليل فيروس C
٣-استمارة بيانات شئون الطلاب
٤-ظرف كبير لتجميع أوراقه

5. يتم توجيه الطالب لأماكن انتظار لملء الاستمارات السابقة 

6. يتوجه الطالب لمدرج 123 لعمل تحليل فيروس C

7. بعد التحليل يتوجه الطالب للعيادة للكشف الطبي

8. بعد توقيع الكشف الطبي، يكتب الطالب على الظرف الذى تسلمه من الكلية بيانات الطالب (الاسم/العنوان/التليفون/المجموع) بخط كبير وواضح وسيتم تسليم الملف بمدرج 224

9. خروج الطالب من بوابة 6 (نفس بوابة الدخول)

واكد الدكتور ضياء انه بمجرد وصول الطالب للكلية سيتولي متطوعون من طلبة اتحاد الطلاب  مساعدته وإرشاده
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