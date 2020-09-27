التهمت رءوس الماشية.. ظهور تماسيح ضخمة يثير الرعب في السودان.. شاهد

أثار ظهور عدد من التماسيح الضخمة حالة من الهلع والرعب لدى سكان قرية "الصديق شنان" جنوب ولاية الجزيرة وسط السودان، حيث باتت خطرا مؤكدا على حياتهم بعدما التهمت رؤؤس الماشية.





ونقلت صحيفة "السوداني" عن أحد سكان القرية يدعى موسى عثمان تأكيده ظهور أكثر من 4 تماسيح ضخمة بالخزان المحيط بالقرية، على بعد 20 متر فقط.





وأوضح أن الأهالي ناشدوا جميع المختصين بالحياة البرية في مدينة ود مدني والخرطوم.





وقال في تصريحات للصحيفة إن جميع التماسيح تخرج للعلن والتهمت حتى الآن 3 رؤوس من الماشية، معبرا عن مخاوفه من أن تبدأ التماسيح في الهجوم على البشر.





ونشرت "السوداني" بعض الصور قالت إنها للتماسيح الموجودة في قرية الصديق شنان بالجزيرة.



