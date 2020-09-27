AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اسم الحريري يعود مجددا.. ماكرون ومحمد بن سلمان يتفقان على ضرورة حل الأزمة اللبنانية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:54 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن اتصالًا هاتفيا جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلص لإجماع الجانبين على ضرورة حل الأزمة اللبنانية.


ونقلت "روسيا اليوم" عن مصادرها الخاصة، قولها: "تمت إعادة طرح اسم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري كنقطة توافق، كما أن ماكرون قام بتعديلات على فريقه المكلف بالملف البناني".


وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، السبت، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يدخل البلاد في حالة جديدة من التوتر السياسي.


واجتمع أديب مع مسؤولين من حزب الله وحركة أمل، الخميس الماضي، من دون أن يرشح عن الاجتماع أي نتائج حاسمة بشأن تشكيل الحكومة، لا سيما ما يتعلق بإصرار الثنائي الشيعي على تسمية وزير المالية.


ويعانى لبنان من أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة، خاصة بعد اعتذار الدكتور مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الأخيرة، بسبب إصرار الأحزاب اللبنانية على التوزيع الطائفي للحقائب، خاصة في ظل صراع على حقيبة المالية.


وفي وقت سابق، اعتبر ماكرون الفشل في تشكيل هذه الحكومة بأنه يدل على "خيانة جماعية" من جانب الأحزاب اللبنانية لوطنهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرقاء لبنان يتوافقون على مصطفى أديب ويمنحونه الأغلبية النيابية لتشكيل الحكومة| شاهد

الصحف اللبنانية: تشكيل حكومة مصطفى أديب يصطدم بشروط الثنائي الشيعي

مصطفى أديب يعلن اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية

بعد اعتذار رئيس الحكومة.. #لبنان تتصدر تويتر

بعد اعتذار أديب عن الحكومة.. محلل سياسي يكشف مصير لبنان خلال الأيام المقبلة

الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية: عراقيل داخلية وخارجية منعت تشكيل الحكومة الجديدة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من برلمان أذربيجان بشأن الحرب مع أرمينيا

إعلان لرئيس أذربيجان عن الهجوم المضاد ضد أرمينيا

الرئيس السيسي: أنشأنا 22 كوبري خلال 6 أشهر .. وتوسعة الطرق تخدم المواطنين

القفاز الذهبي.. محمد الشناوي ينفرد بـ الأكثر حفاظا على شباكه في التاريخ.. وشوبير سابعاً

أخيرا اطلقت .. شاهد | كيف احتفلت سيدة مصرية بانفصالها عن زوجها

مدرب من العيار الثقيل.. موقع إيطالى يفجر مفاجأة عن خليفة فايلر فى الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قبل طرحها رسميا.. مرسيدس مايباخ إس كلاس 2021 بتصميم تخيلى مبهر

أول تمثال لامرأة سوداء في باريس.. من هي مولاتو سوليتود؟

أخيرا اطلقت .. شاهد | كيف احتفلت سيدة مصرية بانفصالها عن زوجها