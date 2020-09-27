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أخبار العالم

وزيرة الدفاع اللبنانية: هجوم عرمان جريمة إرهابية جديدة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزيرة الدفاع اللبنانية، زينه عكر، اليوم الأحد، إن الهجوم على مركز تابع للجيش في محلة عرمان شمال البلاد جريمة إرهابية جديدة.

وأضافت في تصريحات صحفية: "قمنا بعملية نوعية في منطقة وادي خالد ضد الإرهابيين الذين يحاولون الإخلال بالأمن وزرع الفتنة".

وتابعت: "هناك أهمية للتعاون والتنسيق بين القوى الأمنية والجيش اللبناني"، منوهة بالعملية الناجحة التي نفذتها أمس شعبة المعلومات والاستخبارات بجهاز قوى الأمن الداخلي الشرطة بمؤازرة من الجيش في منطقة وادي خالد شمالي البلاد ضد مجموعة إرهابية مسلحة كانت تستهدف الإخلال بالأمن وزرع الفتنة في البلاد.

وكان إرهابيون مسلحون قد استهدفوا فجر اليوم أحد المراكز العسكرية بمنطقة عرمان شمالي البلاد، حيث أطلقوا النيران من أسلحة آلية على قوات التأمين التي تصدت لهم وبادلتهم إطلاق  النار

وأسفر الهجوم عن  عن سقوط عسكريين اثنين ومقتل أحد الإرهابيين قبل دخوله الوحدة العسكرية لتنفيذ عملية انتحارية بداخلها باستخدام حزام ناسف ومجموعة من القنابل اليدوية كانت بحوزته.

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