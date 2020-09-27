يؤثر على الخصيتين والعين .. مخاطر وحقائق صادمة عن الميكرويف

مخاطر الميكرويف

وقد تلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقارير في الماضي عن حروق جلدية خطيرة أو إصابات حرقة حول أيدي الناس ووجوههم نتيجة خروج الماء الساخن من الكوب بعد أن تم تسخينه في فرن ميكروويف

لا يبدو أن الماء شديد التسخين (الماء الذي تم تسخينه بعد درجة غليانه) يغلي ويحدث عندما يتم تسخين الماء من تلقاء نفسه في كوب نظيف. إذا حدث تسخين فائق ، فقد يؤدي حدوث اضطراب طفيف أو حركة مثل التقاط الكوب أو سكب ملعقة مليئة بالقهوة سريعة الذوبان إلى انفجار عنيف مع انفجار الماء المغلي من الكوب. إضافة مواد مثل القهوة سريعة التحضير أو السكر قبل التسخين يقلل بشكل كبير من هذه المخاطر وفقا ل fda.





يجب على المستخدمين اتباع الاحتياطات والتوصيات الواردة في أدلة تعليمات فرن الميكروويف عن كثب ، خاصة فيما يتعلق بأوقات التسخين. يجب على المستخدمين التأكد من عدم تجاوزهم لأوقات التسخين الموصى بها عند تحديد أفضل إعدادات الوقت لتسخين الماء إلى درجة الحرارة المطلوبة.







يمكن لإشعاع الميكروويف أن يسخن أنسجة الجسم بنفس الطريقة التي يسخن بها الطعام. يمكن أن يؤدي التعرض لمستويات عالية من الموجات الدقيقة إلى حروق مؤلمة. هناك منطقتان من الجسم ، وهما العينان والخصيتان ، معرضتان بشكل خاص لتسخين الترددات الراديوية نظرًا لقلة تدفق الدم فيها نسبيًا للتخلص من الحرارة الزائدة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن عدسة العين حساسة بشكل خاص للحرارة الشديدة ، ويمكن أن يؤدي التعرض لمستويات عالية من الموجات الدقيقة إلى إعتام عدسة العين. لكن هذه الأنواع من الإصابات - الحروق وإعتام عدسة العين - يمكن أن تحدث فقط بسبب التعرض لكميات كبيرة من إشعاع الميكروويف.

فيجب على المستهلكين اتخاذ الاحتياطات المنطقية فيما يتعلق بالتعامل مع الأطعمة والمشروبات الساخنة.



