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دراسة لتحسين جودة تسخين السوائل داخل الميكرويف

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:47 ص
دراسة لتحسين جودة
دراسة لتحسين جودة تسخين السوائل داخل الميكرويف
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اسماء محمد

عند تسخين السوائل مثل الماء والحليب والشاي في الميكروويف ، لا بد أنك لاحظت اختلافًا مقارنة بالتسخين على الموقد. بالطبع ، العملية أسرع وهذا هو سبب اختيارنا للميكروويف على الموقد للتدفئة. 
لكن لابد أنك أدركت أيضًا أن الزجاج أو الوعاء الخاص بك يسخن أيضًا ، وبينما تكون الطبقة العليا من السائل ساخنة ، فإن السائل السفلي ليس كثيرًا. هل تعرف ما هذا؟
ذكر موقع "food.ndtv" أن فى طهي الموقد يتم تسخين قاع الوعاء وتتحرك الحرارة تدريجيًا لتسخين المحتوى في جميع الأنحاء، بينما في الميكروويف ، ينتشر المجال الكهربائي في جميع أنحاء الميكروويف ، مما يمنع حدوث عملية الحمل الحراري. ما يحدث هو أن الحاوية يتم تسخينها وتلامس الحرارة الطبقة العليا من السائل أولًا مع عدم مرور الكثير من الحرارة إلى الطبقة السفلية. وبالتالي ، هناك تسخين غير متساوٍ للسائل. 

درس فريق من الباحثين من جامعة العلوم الإلكترونية والتكنولوجيا في الصين سلوك التسخين غير الموحد للميكروويف ووجدوا حلًا لهذه المشكلة. 

قال Peiyang Zhao ، أحد الباحثين: "هناك طريقتان لتحسين توحيد تسخين الميكروويف: أحدهما هو تحسين توحيد المجال الكهرومغناطيسي في تجويف الميكروويف والآخر هو تحسين توحيد امتصاص طاقة الميكروويف في المواد". 

وضع الفريق كوبًا فضيًا على الزجاج يحتوي على سائل ، وبسبب التوصيل الحراري الجيد للشظية ، كانت هناك حركة حرارة موحدة وتسخين للسائل. تم نشر النتائج في مجلة AIP Advances. ما إذا كان من الآمن وضع الفضة في الميكروويف بالتركيبات الحالية أم لا. ولكن ، يمكن لمصنعي الميكروويف بالتأكيد اختيار هذا المؤشر لتعديلهم. 
أضاف الدكتور بييانغ تشاو، قائلا "بسبب التوصيل الجيد للفضة ، قمنا بطلاء طبقة من الفضة المعدنية أعلى الزجاج ، ويتم وضع الكوب في وسط اللوحة الخزفية ؛ نظرًا لأن جدار الزجاج هو يمكن اعتبار الجزء المطلي بالفضة من الزجاج بمثابة دليل موجي دائري ، نظرًا لوضع الكوب في وسط فرن الميكروويف ، فإن المسافة بين الكوب وجدار التجويف بعيدة وإمكانية الاشتعال صغيرة أيضًا. إلى جانب ذلك ، قمنا أيضًا بمحاكاة توزيع درجة حرارة الماء الساخن بعد إضافة غطاء معدني إلى الزجاج ". 
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