طريقة تسوية الكيك في الميكرويف

كيكة الميكرويف شوكولاتة سريعة وسهلة يمكنك طهيها في الميكروويف في دقيقتين. ومذاقها رائع، مع رقائق الشوكولاتة ( المفضلة لديك) أو المكسرات أو يقدم دافئًا مع حلوى الفدج الساخنة، كشف موقع هيلثي عن طريقة عمل الكيك فى الميكرويف.

قالب كيك الميكرويف

للتحضير. 6 دقائق

يطبخ:دقيقتان

مجموع:8 دقائق

عدد. فردين

مكونات قالب كيك الميكرويف



3 ملاعق كبيرة زبدة طرية

نصف كوب سكر أبيض

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب حليب

كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملاعق كبيرة مسحوق كاكاو

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة عمل قالب كيك الميكرويف

الخطوة 1

رش وعاء متوسط ​​آمن للاستخدام في الميكروويف برذاذ غير لاصق واتركه جانبًا. في وعاء ، اخلطي الزبدة والسكر والبيض ومستخلص الفانيليا والحليب. مزيج معا. يُمزج الدقيق ومسحوق الكاكاو ومسحوق الخبز والملح ؛ يُمزج في المزيج حتى يصبح ناعمًا. تصب في وعاء مدهون.

درجة حرارة الكيك في الميكرويف

غطيه واطهيه في الميكروويف على حرارة عالية لمدة 2 إلى 2 1/2 دقيقة ، أو حتى ينسدل الكيك مرة أخرى عند لمسه. نظرًا لأن جميع أفران الميكروويف تطهى بشكل مختلف ، فاضبط وقت الطهي لتناسب ماكينتك. للتقديم ، اتركي الكيك يبرد لمدة خمس دقائق ، ثم غطي الوعاء بطبق واقلب كل من الوعاء والصحن رأسًا على عقب حتى تسقط الكعكة على الطبق.

درجة حرارة الكيك في الميكرويف



اختر الخبز كمهارة خلال الوقت الذي تقضيه في الداخل لماذا لا تفعل ذلك. ولا تحتاج إلى فرن مناسب لبدء الخبز ؛ سوف يعمل الميكروويف على ما يرام. إليك طريقة خبز الكيك في الميكروويف .



كيفية خبز الكيك في الميكروويف: الميكروويف مقابل الفرن

لديك بالتأكيد بعض الأسئلة حول ما إذا كان الميكروويف يمكنه خبز كعكة مثالية أم لا بدلًا من خبز الفرن المؤكد. تستخدم أفران الميكروويف المعروفة باسم أفران الميكروويف إشعاع الميكروويف لتسخين الطعام بينما يميل الفرن إلى تسخين الهواء داخل الفرن الذي يسخن الطعام بعد ذلك. هذا يعني فقط أن الميكروويف والفرن يقومان بنفس الشيء ولكن بطرق مختلفة. يميل الميكروويف إلى تسخين الطعام بشكل أسرع من الفرن العادي ، لذا فهو يوفر الوقت بالكامل. على الرغم من أن الأفران لها فوائدها أيضًا. إذا كنت تبحث عن نتائج سريعة ، فإن الميكروويف هو أفضل رهان لك .

كيفية خبز الكيك في الميكروويف

عند استخدام الميكروويف لخبز كعكة تأكد من ضبط درجة الحرارة الصحيحة. إذا كان الميكروويف الخاص بك يحتوي على وضع الحمل الحراري ، فاضبطه على 180 درجة. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقم بتحويل الطاقة إلى 100 في المائة ، مما يعني أن مستوى الطاقة 10 كما هو موضح في الميكروويف. المستوى العاشر هو الحد الأقصى للحرارة التي يوفرها فرن الميكروويف العادي وتحتاج إلى هذا المستوى لخبز كعكة بشكل صحيح.



كيف نخبز الكيك في الميكروويف

: وقت الطهي

الوقت المستغرق لطهي هذه الوصفة هو من 10 إلى 15 دقيقة فقط. الوصفة بسيطة ونظرًا لأن الميكروويف يميل إلى تسخين الطعام بشكل أسرع خاصة وأنك ستضبط درجة الحرارة على مستوى 10 أو 180 درجة ، فإن وقت الطهي ينخفض ​​بشكل كبير مقارنة بوقت الخبز في فرن عادي.

كيف نخبز الكيك في الميكروويف

يجب أن يستغرق وقت تحضير جميع المكونات مع الزينة حوالي عشر دقائق إذا كنت سريعًا وخمسة عشر إذا كنت مهتمًا بالخبز في أوقات الفراغ .

كيفية خبز الكيك في الميكروويف: البيض

كيفية خبز الكيك في الميكروويف: البيض أو البيض

يعد البيض عنصرًا مهمًا في خبز الكيك ولكن يمكن استبداله بمكونات نباتية أخرى إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا. البيض مهم لأنه يساعد في ربط جميع مكونات الكيك معًا. كما أنها تساعد في تكوين جيوب هوائية في الأطعمة بحيث يتمدد الطعام عند تسخينه ، مما يجعله ضروريًا لمساعدة خليط الكيك على النضج والزغب. أخيرًا ، يضيف البيض أيضًا الرطوبة إلى المكونات ويساعد في تحمير المنتجات المخبوزة أثناء حمل نكهة المكونات. إذا كنت لا ترغب في استخدام البيض ، فاستبدله بالموز. على الرغم من أنه يجب عليك ملاحظة أنه إذا اخترت استخدام الموز بدلًا من البيض ، فستحصل على نكهة موز خفيفة من كعكتك.

كيك الميكرويف السريعة

مكونات خليط الكيك

بزيت طبخ نباتي أو دوار الشمس -140 مل

سكر كاستر -175 جرام

طحين سادة -140 جرام

مسحوق كاكاو -3 ملاعق كبيرة

بيكنج بودر -3 ملاعق صغيرة

2 بيض كبير أو 3 موز كبير

خلاصة الفانيليا -1 ملعقة صغيرة

رشات شوكولاتة كريمة

الكيك / مكونات الغاناش

الشوكولاتة الداكنة مقطعة الى قطع -100 جرام

دبل قشطة -5 ملاعق كبيرة

كيفية خبز الكيك في الميكروويف: طريقة الخبز

بمجرد الانتهاء من وضع جميع المكونات الخاصة بك ، فقد حان الوقت لبدء الخبز.

أضيفي مسحوق الكاكاو والبيكنج بودر والسكر والدقيق إلى وعاء واخلطي هذه المكونات الجافة معًا.

في وعاء منفصل ، أتمنى أن يكون البيض والزيت وجوهر الفانيليا وحوالي 100 مل من الماء الساخن حتى تمتزج كل هذه المكونات معًا لتشكيل عجينة. إذا كنت تستخدم الموز بدلًا من البيض ، فسيتعين عليك هرس الموز أولًا لعمل عجينة ناعمة ثم البدء في خفق جميع المكونات معًا.

حان الوقت الآن لخلط المكونات الجافة مع المكونات السائلة. لذا اسكب المزيج السائل من البيض / الموز والزيت وجوهر الفانيليا والماء في الوعاء مع مزيج مسحوق المكونات الجافة. تأكد من مزجها جيدًا للحصول على خليط كعك خالي من الكتل .

دهن أقالب كيك قابل للتسخين في الميكروويف مع زيت نباتي أو زيت عباد الشمس باستخدام فرشاة تشحيم من السليكون وضع ورقة الخبز في الأسفل. تأكد من دهن قاع وجوانب المقلاة جيدًا. ستضمن هذه الخطوة إخراج كعكتك من المقلاة بسلاسة.

اسكبي خليط الكيك في قالب الكيك المدهون واضغطيه على طاولة مطبخك حتى لا تكون هناك فقاعات هواء.

غطي الصينية المكونة من خليط الكيك بورق التغليف.

ضعي قالب الكيك في الميكروويف واتركيه يخبز بكامل طاقته ، وهو المستوى 10 ، لمدة 10 دقائق.

انزع الكيك وتحقق مما إذا كان قد تم طهيه بشكل صحيح عن طريق إزالة غلاف السدادة من أحد الأطراف ودس السكين في وسط الكعكة. إذا خرجت نهاية السكين نظيفة ، يتم خبز الكيك. إذا لم يكن الأمر كذلك.



مدة تسوية الكيك في الميكرويف

ضعي الغلاف اللاصق على الكيك واخبزي الكيك لمدة 3 دقائق أخرى وتحقق من أنه يجب أن يكون جاهزًا.

بمجرد إخراج المقلاة من الميكروويف ، اتركها تبرد لمدة 5 دقائق ، ثم أزل غلاف التغليف واقلب المقلاة على طبق لإزالة الكعكة وإظهار شكلها.