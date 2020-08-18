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مرأة

كيك الخلاط السريعة بـ 3 بيضات فقط .. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:03 ص
كيك الخلاط السريعة
كيك الخلاط السريعة
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أسماء عبد الحفيظ

الكيكات بأنواعها من أكثر الحلويات المفضلة لدى الجميع، وخاصة أن كانت هَشّة، لذلك دائمًا تبحث ربات البيوت عن طريقة سريعة لتحضير الكيكة.


فما رأيك بتجربة كيكة الخلاط الهشة؟ من أسهل أنواع الكيكات المحضرة في المنزل، تنقذك في الأوقات الصعبة والزيارات المفاجئة، وتندرج تحت قائمة الحلويات سريعة التحضير.


في برنامج "بالصحة والراحة"، على قناة "سي بي سي سفرة"، قدمت زينب مصطفى وصفة جديدة وسريعة لتحضير الكيك اللذيذ، وتتميز بأنها لا تحتاج لأكثر من جهاز ضرب واحد لخلط المكونات.


نصائح في تحضير كيكة الخلاط
-مع بداية التحضير لعمل الكيكة، يُسخن الفرن على درجة حرارة 180
-تجهز 2 صينية بالزبدة والدقيق
-جميع المكونات الجافة تخلط معًا، وتترك جانبًا
-جميع المكونات السائلة تضرب في الخلاط
-تضاف المكونات الجافة تدريجيًا فوق المكونات السائلة بعد ضربها مع التقليب ببطء
-يقسم المزيج على 2 صينية وتدخل الفرن لـ40 دقيقة


مقادير كيكة الخلاط

كوب سكر
كوب لبن
2 بيضة
ثلاثة أرباع كوب زيت
ملعقة صغيرة فانيليا
3 ملعقة كبيرة كاكاو خام
ملعقة كبيرة خل
2 كوب إلا ربع دقيق
2 ملعقة كبيرة نشا
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
رشة ملح

للحشو:

كريمة
زبدة بالكاكاو الجناش:
4 كوب كريمة
600 جرام شوكولاتة مبشورة ناعم
2 ملعقة كبيرة زبدة طرية
كوب كريم شانتيه بودرة

التزيين
كاكاو بودرة شوكولاتة مجروشة
ورق دهب

طريقة تحضير كيكة الخلاط

* يسخن الفرن على درجة حرارة 180

* تجهز 2 صينية بالزبدة والدقيق

* تخلط جميع الكونات الجافة معا، وتترك جانبا

* تخلط جميع المكونات السائلة معا في الخلاط

* تضاف المكونات الجافة تدريجيا، مع التقليب

* يقسم المزيج على 2 صينية الكيك

* تخبز في الفرن نحو 40 دقيقة

* تترك لتبرد تماما

* ترص طبقتا الكيك من بينها حشوة كريمة الزبدة

* يصب الجناش ويرش الوجه بالكاكاو

الجناش:

* تسخن الكريمة على النار، ثم تضاف الشوكولاتة مع التقليب حتى تذوب الشوكولاتة

* يضاف الكريم شانتيه مع الاستمرر في التقليب حتى يصبح القوام كريميا

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