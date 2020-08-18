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مرأة

بدون ما يمرر طعمه .. طريقة حفظ عصير الليمون

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:07 ص
بدون مرارة طريقة
بدون مرارة طريقة حفظ عصير الليمون
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أسماء عبد الحفيظ

لا غنى عن الليمون في المطبخ، ولكن نادرًا ما نستخدم ليمونة كاملة في اليوم الواحد، وإما أن تنشف وتجف باقي الكمية التي قمت بشرائها أو تفسد من ركنتها.


كذلك هناك مواسم يكون فيها سعر الليمون غالي جدًا ومواسم أخرى رخيص، فمن الممكن تخزين الليمون من الموسم للموسم في الفريزر واستعماله عند الحاجة له بسهولة في أي وقت بنفس الطعم الطازج بدون ما يمرر، إليك طريقة حفظ الليمون بدون مرارة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.


طريقة تخزين الليمون طازج

-يغسل الليمون بقشره جيدًا بالماء البارد حتى التأكد نظافته من أي أتربة عليه.

-تقطع كل حبة ليمون إلى نصفين وتعصر –سواء بالعصارة أو بيدك- ولكن تأكد من إخراج بذرها.

-تصفى الكمية المعصورة جيدًا باستخدام بمصفاة ذات ثقوب صغيرة. هذه الخطوة ضرورية من أجل الحصول على عصير ليمون صافي.

-يصب الليمون بعد التصفية في زجاجات زجاجية نظيفة ومعقّمة من أجل التخزين. -إياك واستخدام الزجاجات البلاستيكية لأنها تؤثر على طعم عصير الليمون وتفسده.

-لا تُملأ الزجاجات بعصير الليمون لآخرها، تترك له مساحة كافية حتى يتمدد أثناء عملية التجميد في الفريزر.

-تغلق الزجاجات والكن ليس بإحكام شديد حتى يتاح لك فتحها بسهولة عند الحاجة إلى الاستخدام.

-عند الاستعمال، تخرج الزجاجات من الفريزر قبل وقت حتى تذوب قليلًا، وترج جيدًا قبل الاستخدام وتؤخذ الكمية التي تحتاجها منها ومن ثم تعاد إلى الفريزر.

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