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مرأة

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

الأحد 29/مارس/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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رشا عوني
اعتاد الكثيرون على تناول وجبة الإفطار بعد فترة من الاستيقاظ، ومن الخطأ تناول القهوة على معدة فارغة قبل تناول الطعام الصحي ، لكن يمكنك استبدال هذه العادة بتناول كوب من عصير الليمون الطازج صباحا على الريق خاصة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة . 

بحسب موقعhealthline اليك فوائد شرب الليمون على الريق : 

١_ يحمي من قصور الجهاز المناعي 

٢_ يكافح العدوى ويقلل من. الالتهابات بالجسم 

٣_ يخلصك من سموم الجسم 

٤_ يحميك من نزلات البرد 

٥_ غني بمضادات الالتهاب التي تحمي من التهاب الحلق و اللوز

٦_ يعزز كفاءة الجهاز المناعي ويجعله أكثر قدرة على التصدي لأي عدوى .

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