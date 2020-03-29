قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

اعتاد الكثيرون على تناول وجبة الإفطار بعد فترة من الاستيقاظ، ومن الخطأ تناول القهوة على معدة فارغة قبل تناول الطعام الصحي ، لكن يمكنك استبدال هذه العادة بتناول كوب من عصير الليمون الطازج صباحا على الريق خاصة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة .
بحسب موقعhealthline اليك فوائد شرب الليمون على الريق :
١_ يحمي من قصور الجهاز المناعي
٢_ يكافح العدوى ويقلل من. الالتهابات بالجسم
٣_ يخلصك من سموم الجسم
٤_ يحميك من نزلات البرد
٥_ غني بمضادات الالتهاب التي تحمي من التهاب الحلق و اللوز
٦_ يعزز كفاءة الجهاز المناعي ويجعله أكثر قدرة على التصدي لأي عدوى .