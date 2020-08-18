بعشرة جنيهات .. حضري وجبة غداء اقتصادية لأسرتك

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل وجبة غداء اقتصادية للأسرة فى موسم انخفاض سعر الخضار.





قالت الشيف نجلاء الشرشابي من خلال برنامجها على قد الإيد المذاع عبر سي بي سي سفرة، أن الباذنجان منتشر حاليا فى الأسواق لانخفاض سعر الكيلو إلى ثلاثة جنيهات، لذلك يمكن لربة المنزل إعداد وجبة غداء متكاملة من خلال الباذنجان المشوى.

مقادير باذنجان مشوي

باذنجان

زيت

ثوم مفروم

خل

عصير ليمون

كمون ناعم

ملح

طريقة تحضير باذنجان مشوي

* يقطع الباذنجان شرائح بالعرض

* يقلب في الزيت ويرص في صينية

* يوضع في الفرن حتى يشوى

* يخلط الثوم والخل وعصير الليمون والكمون الملح

* تضاف الدقة على الباذنجان المقلى ويقدم

