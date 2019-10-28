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مرأة

وجبة اقتصادية.. بأقل التكاليف بيتزا العيش الشامي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:38 ص
بيتزا العيش الشامي
بيتزا العيش الشامي
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة سهلة وسريعة وبأقل التكاليف لعمل البيتزا بشكل أقتصادى ،وهى عبارة عن بيتزا العيش الشامى .

مقادير بيتزا العيش الشامي :

عيش شامي
طماطم حلقات
زيت زيتون
ملح
فلفل أسود
جرجير
زيتون مخلي
حلقات
روزماري مفروم
بصل أحمر
شرائح
جبنة شيدرمبشورة
جبنة موتزاريلا مبشورة

طريقة تحضير بيتزا العيش الشامي :

* رشي ملح وفلفل وزيت زيتون و الروزماري على العيش الشامي ورصيه على صاج الفرن

* ضيفى إليه شرائح الطماطم مع البصل والزيتون

* ضعي الجبنة الشيدر والموتزاريلا ثم رشي الروزماري وأدخليه الفرن حتى تسيح الجبنة

* يرفع و يقدم على الجرجير بالهنا
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