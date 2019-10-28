وجبة اقتصادية.. بأقل التكاليف بيتزا العيش الشامي

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة سهلة وسريعة وبأقل التكاليف لعمل البيتزا بشكل أقتصادى ،وهى عبارة عن بيتزا العيش الشامى .



مقادير بيتزا العيش الشامي :



عيش شامي

طماطم حلقات

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

جرجير

زيتون مخلي

حلقات

روزماري مفروم

بصل أحمر

شرائح

جبنة شيدرمبشورة

جبنة موتزاريلا مبشورة



طريقة تحضير بيتزا العيش الشامي :



* رشي ملح وفلفل وزيت زيتون و الروزماري على العيش الشامي ورصيه على صاج الفرن



* ضيفى إليه شرائح الطماطم مع البصل والزيتون



* ضعي الجبنة الشيدر والموتزاريلا ثم رشي الروزماري وأدخليه الفرن حتى تسيح الجبنة



* يرفع و يقدم على الجرجير بالهنا