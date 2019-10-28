وجبة اقتصادية.. بأقل التكاليف بيتزا العيش الشامي

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة سهلة وسريعة وبأقل التكاليف لعمل البيتزا بشكل أقتصادى ،وهى عبارة عن بيتزا العيش الشامى .
مقادير بيتزا العيش الشامي :
عيش شامي
طماطم حلقات
زيت زيتون
ملح
فلفل أسود
جرجير
زيتون مخلي
حلقات
روزماري مفروم
بصل أحمر
شرائح
جبنة شيدرمبشورة
جبنة موتزاريلا مبشورة
طريقة تحضير بيتزا العيش الشامي :
* رشي ملح وفلفل وزيت زيتون و الروزماري على العيش الشامي ورصيه على صاج الفرن
* ضيفى إليه شرائح الطماطم مع البصل والزيتون
* ضعي الجبنة الشيدر والموتزاريلا ثم رشي الروزماري وأدخليه الفرن حتى تسيح الجبنة
* يرفع و يقدم على الجرجير بالهنا
مقادير بيتزا العيش الشامي :
عيش شامي
طماطم حلقات
زيت زيتون
ملح
فلفل أسود
جرجير
زيتون مخلي
حلقات
روزماري مفروم
بصل أحمر
شرائح
جبنة شيدرمبشورة
جبنة موتزاريلا مبشورة
طريقة تحضير بيتزا العيش الشامي :
* رشي ملح وفلفل وزيت زيتون و الروزماري على العيش الشامي ورصيه على صاج الفرن
* ضيفى إليه شرائح الطماطم مع البصل والزيتون
* ضعي الجبنة الشيدر والموتزاريلا ثم رشي الروزماري وأدخليه الفرن حتى تسيح الجبنة
* يرفع و يقدم على الجرجير بالهنا