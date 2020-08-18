الكمادات الباردة أم الدافئة؟.. تعرف على الأفضل في علاج الصداع النصفي

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الصداع النصفي، ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب، أبرزها؛ النظام الغذائي والإجهاد.

ووفقا لما نشره موقع "هيلثي"، فإن بعض الأشخاص، يجدون فى وضع الكمادة باردة أو دافئة على رؤوسهم، أنها قد تكون بمثابة مهدئ، ويساعدهم على تقليل ألم الصداع النصفي.

ويشير الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي إلى تفضيلهم للكمادات الباردة، بينما البعض يتنوعون في في تفضيل استخدام الكمادات ما بين دافئة وباردة.

وهناك بعض الآثار الجانبية لاستخدام هذا العلاج ، على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية أو السكري أو مشاكل الجلد يجب أن يتجنبوا درجات الحرارة القصوى.

ويحتاج الناس إلى التعاون مع طبيب أو أخصائي الصداع النصفي للحصول على نظام علاجي فعال، حتى مع تجربتهم للعلاجات الطبيعية.