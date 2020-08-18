AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الكمادات الباردة أم الدافئة؟.. تعرف على الأفضل في علاج الصداع النصفي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:21 ص
الكمادات الباردة
الكمادات الباردة ام الدافئة أيهما أفضل فى علاج الصداع النصفي
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الصداع النصفي، ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب، أبرزها؛ النظام الغذائي والإجهاد. 

ووفقا لما نشره موقع "هيلثي"، فإن بعض الأشخاص، يجدون فى وضع الكمادة  باردة أو دافئة على رؤوسهم، أنها قد تكون بمثابة مهدئ، ويساعدهم على تقليل ألم الصداع النصفي.

ويشير الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي إلى تفضيلهم للكمادات الباردة، بينما البعض يتنوعون في في تفضيل استخدام الكمادات ما بين دافئة وباردة.

وهناك بعض الآثار الجانبية لاستخدام هذا العلاج ، على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية أو السكري أو مشاكل الجلد يجب أن يتجنبوا درجات الحرارة القصوى.

ويحتاج الناس إلى التعاون مع طبيب أو أخصائي الصداع النصفي للحصول على نظام علاجي فعال، حتى مع تجربتهم للعلاجات الطبيعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في البيت.. علاج منزلي لألم الأسنان

علاج منزلي لالتهاب الحلق الشديد.. بوصفات متنوعة

علاج منزلي .. تخلصي من وجع الأسنان بهذه الوصفة السحرية

في 30 دقيقة .. 3 حيل سحرية تخلصك من الصداع

بديلًا للأدوية.. مكون طبيعي غير متوقع لـ علاج الصداع النصفي

15 نصيحة لتخفيف الصداع النصفي فى الحال

ترشيحاتنا

مشهد هز القلوب.. طفل يمني يسحب شقيقته الغارقة في دمائها

المبادئ لا تتجزأ.. شريف إكرامي والحضري وجهان لعملة واحدة وموقف الأهلي ثابت

شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ينهار إثر تعرضه للتنمر والترويع بكلب مفترس

جريمة.. فتاة ترقص في الهواء أعلى المعازيم معلقة من شعرها.. بعد تحويله للتحقيق بسببها..أحمد سعد يغني أغنية "100 حساب" على الهواء..فيديو

بالأحضان .. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة .. شاهد

ميدو يكشف خطة فايلر لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020

قذفتها بصناديق القمامة.. شاهد اعتداء امرأة سمراء على أخرى كورية في بريطانيا

عصرية وبسيطة .. شاهد أجمل إطلالات راندا البحيري في عيد ميلادها