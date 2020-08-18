منها صوص الصويا... أسرار لم تكتشفيها من قبل لعمل الفاهيتا

الفاهيتا إحدى أكلات الشارع التي لا يفرق البعض بينها وبين الشاورما، لذلك نادرًا ما يتقنها أحدهم في المنزل، رغم الاختلافات في مضمون الوجبتين إلى جانب المكونات الخفية التي لا تستطيع تمييزها من الطعم، ولكن دونها لا تنجح في الوصول إلى طعم الفاهيتا التقليدي، لذا جمعنا لك بعض أسرارها من الشيف نورهان ميشيل.





مكونات سريّة:

صويا صوص

عصير برتقال

يعادل الصويا حلاوة عصير البرتقال ويخفف من أثره، بينما يظل اجتماعهما هو سبب تلك النكهة شبه اللاذعة، والمحببة جدًا لدى عشاق الفاهيتا.







مكونات أساسية للفاهيتا:

إلى جانب الدجاج أو اللحم، أو حتى الأنواع المشكلة، يظل الزيتون والفلفل الألوان وقطعات البصل القوية مع المشروم، أهم علامات طبق الفاهيتا، ولا تتشابه بها مع الشاورما، وتعطي للسندوتش شخصيته المميزة التي يتفوق فيها الشارع عن المنزل.



الخطوات الأساسية:

لعمل الفاهيتا يفضل اللحم، تحديدًا لحم بتلو.

كذلك يفضل تشويح الثوم في الزيت أولًا قبل إضافة اللحم.

يضاف اللحم على طاسة ساخنة جدًا، لعمل صدمة للحم تقلل من خسارته سوائله.

يترك اللحم على الحرارة خلال كل مراحل التسوية، ويراعى الترتيب في إضافة المكونات، على أن يكون المشروم آخرها.

