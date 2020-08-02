لحمة العيد.. طريقة عمل كتف ضاني محشي كبدة

عيد الأضحى.. يقدم الشيف الشربيني، طريقة عمل كتف ضاني محشي كبدة بمذاق لا يقاوم.





مقادير كتف ضاني محشي كبدة

كتف ضاني

ملح

فلفل أسود

مرقة

بصل

كرفس

كرات

جزر

ثوم

كبد كلاوي

دقيق

أعشاب

مكسرات

زيت

بهارات

صلصة طماطم

للتقديم

ارز بالخلطة

طريقة تحضير كتف ضاني محشي كبدة

* يفرم البصل ويشوح في طاسة على النار ثم يضاف مكعب المرقة مع باقى الخضار و الأعشاب

* تسلق الكبد والكلاوي ثم ترفع وتصفى وتضاف مع رشة دقيق والمكسرات إلى الخليط ثم يحشى الكتف بالخليط

* يدهن الكتف بالصلصة والتوابل ثم يرفع مع الخضار على النار ويحمر من كل الجوانب

* يدخل الفرن حتى تنضج تمامًا ثم يقدم مع أرز بالخلطة